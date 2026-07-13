Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

13 июня в Шуше состоялась церемония открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, ответил на вопросы участников форума.

09:13

С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева начал работу IV Шушинский глобальный медиафорум.

В этом году форум проводится под лозунгом «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».

В рамках форума будут организованы панельные дискуссии, встречи в формате тет-а-тет и интерактивные сессии по таким актуальным темам, как роль медиа в миростроительстве, трансграничный медиадиалог и возрождение общественного доверия, международное сотрудничество в борьбе с дезинформацией, создание безопасной информационной среды на цифровых платформах, медиаэтика в эпоху искусственного интеллекта и ответственная журналистика.

Форум нацелен на содействие принятию практических шагов в направлении возрождения подорванного доверия между обществами, укрепления цифровой солидарности и обеспечения мира.

В мероприятии принимают участие около 160 представителей медиа, экспертов и официальных лиц из 53 стран.

Одновременно на форуме представлено около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаорганизаций.

08:45

Открытие IV Шушинского глобального медиафорума с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева будет транслироваться в прямом эфире.

Прямую трансляцию открытия форума можно посмотреть на официальных страницах Президента Азербайджана в социальных сетях, а также на телеканалах AZTV и CBC.

Тема форума в этом году - «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».