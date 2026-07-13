Иранские силы в понедельник начали наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке

Иранские силы в понедельник начали наносить удары по американским базам в Иордании и Бахрейне в ответ на атаки вооруженных сил США против Ирана, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, Иран запустил ракеты по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, которая используется ВВС США, и по объектам на базе американского пятого оперативного флота в Бахрейне.

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщает, что на базе американского флота слышны взрывы. В королевстве звучат сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетном нападении.

В то же время Корпус стражей исламской революции сообщил об «успешном нанесении ударов по американским авиабазам в Кувейте».

«Бойцы воздушно-космических сил КСИР на третьем этапе операции возмездия <...> уничтожили топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе Али-Салем, Кувейт, а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмед аль-Джабер», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Mehr.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что его силы в ночь на понедельник начали наносить очередные удары по Ирану, «чтобы продолжать ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив».

В CENTCOM подчеркнули, что президент США Дональд Трамп «отдал распоряжение о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности».

Источники: Интерфакс, ТАСС