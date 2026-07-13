В Сирии впервые после свержения режима Асада состоялось заседание Народного совета

Впервые после свержения режима Башара Асада состоялось заседание Народного совета Сирии.

В ходе формирования парламента после падения режима Башара Асада председателем Народного совета Сирии избран Абдельхамид Аввак.

После избрания политик принес присягу и официально вступил в должность.

Срок полномочий Народного совета, сформированного в рамках переходного периода в Сирии, определен в 30 месяцев.

Источник: Anadolu