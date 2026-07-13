В Сирии впервые после свержения режима Асада состоялось заседание Народного совета
Впервые после свержения режима Башара Асада состоялось заседание Народного совета Сирии.
В ходе формирования парламента после падения режима Башара Асада председателем Народного совета Сирии избран Абдельхамид Аввак.
После избрания политик принес присягу и официально вступил в должность.
Срок полномочий Народного совета, сформированного в рамках переходного периода в Сирии, определен в 30 месяцев.
Источник: Anadolu
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