TƏBİB и Azerconnect Group подписали соглашение о сотрудничестве

TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) и Azerconnect Group подписали соглашение о сотрудничестве с целью повышения оперативности оказания медицинской помощи населению и внедрения современных технологических решений.

В соответствии с подписанным соглашением будут внедрены усовершенствованные навигационные решения на основе искусственного интеллекта с целью расширения технологических возможностей колл-центра «103» и повышения эффективности службы скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, в рамках партнерства планируется реализация технологических решений, обеспечивающих более точное определение местоположения граждан, обращающихся за помощью, оптимизацию маршрутов бригад скорой медицинской помощи и более эффективное управление временем их прибытия на место происшествия.

Исполнительный директор TƏBİB Анар Байрамов отметил, что данное соглашение направлено на повышение качества медицинских услуг, оказываемых гражданам, a также на повышение уровня удовлетворенности граждан предоставляемыми медицинскими услугами.: «Наша цель — обеспечить развитие службы скорой медицинской помощи в соответствии с современными требованиями, предоставляя гражданам более оперативную медицинскую помощь. Реализуемые в этом направлении меры цифровой трансформации будут способствовать эффективному использованию ресурсов, дальнейшему совершенствованию координации работы бригад скорой медицинской помощи и сокращению времени их прибытия на место происшествия. Сотрудничество с Azerconnect Group является важной составляющей этой стратегической линии развития».

Генеральный директор Azerconnect Group Эмиль Масимов, в свою очередь, подчеркнул, что технологические решения нового поколения, которые планируется внедрить в рамках сотрудничества, внесут значительный вклад в организацию медицинских услуг, сделав их более гибкими и ориентированными на потребности граждан: «В компаниях, входящих в состав нашей Группы, за многие годы накоплен значительный опыт в предоставлении телекоммуникационных, интернет и других цифровых услуг населению. Уверен, что наш богатый опыт в предоставлении высококачественных услуг и внедрении передовых технологических решений придаст особую ценность нашему сотрудничеству с TƏBİB».

Следует отметить, что стороны также будут сотрудничать в области автоматического анализа голосовых вызовов, поступающих на номер «103», предоставления услуг и информации с учетом потребностей и особенностей поведения пользователей, а также внедрения других инновационных решений.