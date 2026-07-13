МИД Ирана: в реализации меморандума с США наступил кризис

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал состояние меморандума с США о прекращении боевых действий как кризисное.

"В том, что (меморандум - ред.) находится в кризисном состоянии, сомнений нет", - сказал он в ходе брифинга.

Багаи отметил, что пока США будут продолжать нарушать меморандум, Иран также не будет следовать своим обязательствам, и заявил, что в этом случае действует принцип исполнения обязательств в ответ на исполнение обязательств противоположной стороной.

Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.

Источник: РИА Новости