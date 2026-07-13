Иран заявил, что не нападал на соседние страны

Иран не наносил ударов по странам Персидского залива, атакам подвергались исключительно военные базы США в регионе.

Об этом заявил на брифинге представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

"Мы не нападали ни на одну страну в регионе, и атаки Ирана были направлены только на позиции США в регионе", — сказал Багаи. Он напомнил, что Тегеран "неоднократно просил страны региона не позволять США использовать свою территорию для вторжения в Иран".

Источник: ТАСС