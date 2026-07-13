Депутат: Любительское рыболовство в Азербайджане должно регулироваться отдельным законом
«В Азербайджане есть необходимость в совершенствовании правового регулирования любительского рыболовства».
Как сообщает 1news.az, об этом на заседании Милли Меджлиса заявила депутат Малахат Ибрагимгызы.
Депутат отметила, что интерес к любительскому рыболовству в мире неуклонно растет, и эта сфера занимает важное место в международной повестке дня с точки зрения устойчивого управления природными ресурсами.
По ее словам, в ряде европейских стран существует отдельное законодательство, регулирующее любительское рыболовство.
«Например, в Германии в этой сфере применяются строгие требования, а в Турции действует отдельный закон о любительском рыболовстве».
Малахат Ибрагимгызы подчеркнула, что в Азербайджане также целесообразно расширить правовую базу в сфере любительского рыболовства. «Выдача разрешений в этой области, нормы вылова и другие вопросы могут быть более детально урегулированы законодательством».