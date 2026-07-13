 «Oxu, tar», или «Голос вечности»: о чем рассказывает новая скульптурная композиция в Шуше - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«Oxu, tar», или «Голос вечности»: о чем рассказывает новая скульптурная композиция в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Фарида Багирова14:50 - Сегодня
«Oxu, tar», или «Голос вечности»: о чем рассказывает новая скульптурная композиция в Шуше - ФОТО - ВИДЕО

Шуша - древняя азербайджанская земля, где сама природа звучит как музыка.

Она рождается в дыхании гор, живет в камнях старинных улочек, переливается в шелесте вековых деревьев и растворяется в тишине, наполненной голосами ушедших эпох.

Не случайно именно в этом сакральном пространстве - культурной столице и духовной цитадели Азербайджана, в одном из символов тюркской цивилизации – воздвигнута монументальная скульптурная композиция «Голос вечности». Этот величественный монумент посвящен тару, голосу души нашего народа, и человеку, подарившему ему новую жизнь, великому мастеру Садыгджану.

Его искусством восхищались далеко за пределами Азербайджана. Садыгджан был не просто мастером, виртуозно владевшим таром, он стал реформатором, сумевшим превратить старинный инструмент в подлинный символ азербайджанской музыкальной культуры и национального самосознания.

Именно он совершил революцию в искусстве исполнения - увеличил количество струн тара с пяти до одиннадцати, усовершенствовал конструкцию корпуса и впервые поднял инструмент с колен к груди музыканта. Этот, казалось бы, простой жест навсегда изменил исполнительскую культуру, открыв для тара новые тембровые и технические возможности. С XVIII века лучших ханенде и сазандаров на Востоке народ награждал почетным именем «джан» в знак высшего признания и любви. Так мастер Садыг навсегда вошел в историю как Садыгджан. Современники называли усовершенствованный инструмент «волшебным таром», а самого мастера - «отцом тара».

Именно ему, выдающемуся мастеру Садыгджану посвящен восстановленный дворец-музей в Шуше, во дворе которого сегодня возвышается одна из самых философских современных скульптур Азербайджана - «Голос вечности».

Это произведение невозможно воспринимать лишь как памятник музыкальному инструменту. Перед зрителем возникает сложная художественная метафора, в которой тар превращается в первоисточник памяти, культуры и духовной энергии народа.

Композиция построена на тонкой игре пластики и воздуха. Ее автор, заслуженный художник Азербайджана Рашад Мехдиев сознательно уходит от буквального воспроизведения формы инструмента. Вместо этнографической точности он предлагает концептуальный художественный образ, где каждая линия, каждая фактура и каждое пустое пространство наполнены смыслом.

Силуэт тара словно рождается из монолитного основания, постепенно растворяясь в пространстве. Его плавные линии лишены тяжести и статичности. Особую выразительность произведению придает использование так называемого «отрицательного объема»: сквозь корпус инструмента свободно проходят свет и воздух, благодаря чему сама атмосфера Шуши становится частью художественного замысла.

Но главная идея раскрывается в струнах.

Проходя через пространство композиции, они постепенно перестают быть струнами. Металл словно оживает, превращаясь в мощные ветви дерева, устремленного в небо. Их рельефная пластика напоминает руки титана, прорывающиеся к свету.

На этом контрасте рождается сильнейшее эмоциональное напряжение. Совершенно гладкая, гармоничная форма музыкального инструмента сталкивается с экспрессивной, почти драматичной фактурой дерева. Именно здесь возникает ощущение движения жизни, непрерывного роста и торжества созидания.

В философском измерении композиции тар перестает быть музыкальным инструментом. Он становится архетипом, источником духовной энергии, символом непрерывности национальной памяти.

Дерево, вырастающее из его струн, воплощает мысль о том, что истинная музыка никогда не исчезает. Она способна укореняться в земле, прорастать сквозь столетия, преодолевать время и менять саму реальность.

Это пластическое воплощение идеи вечного возвращения, непрерывности культурной традиции и бессмертия искусства.

Не менее выразителен и другой смысловой пласт произведения.

Дерево жизни, рожденное из деки тара, символизирует глубокую укорененность азербайджанской культуры в карабахской земле. Мугамы, веками звучавшие в Шуше, предстают живыми артериями национальной памяти, питающими духовную силу народа и позволяющими ей переживать любые исторические испытания.

Скульптура органично вписана в пространство полностью восстановленного дома-музея Садыгджана.

Именно здесь художественная идея получает свое историческое завершение.

Монумент становится пластическим памятником той музыкальной революции, которую совершил великий мастер в XIX веке. Струны, превращающиеся в могучую крону, становятся зримым образом его реформы - того творческого импульса, который дал новое дыхание азербайджанскому мугаму и доказал простую истину: подлинное новаторство неизбежно становится классикой.

Появление «Голоса вечности» неразрывно связано с масштабным процессом возрождения Шуши.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля принял участие в открытии в Шуше после реставрации историко-архитектурного памятника «Дом Садыгджана».

Во время оккупации города здание долгое время находилось в запущенном состоянии, в результате чего кровля, полы и каменная кладка подверглись серьезным деформациям и разрушениям. Часть архитектурных элементов постройки была повреждена, инженерно-коммуникационные системы полностью пришли в непригодное для использования состояние.

По распоряжению главы государства, принятому в 2022 году, были выделены средства на проектирование и реставрацию дома, где жил Мирза Асад оглу Садыг – Садыгджан – азербайджанский музыкант, тарист, композитор и мастер, усовершенствовавший тар.

Сегодня двухэтажный дом-музей вновь принимает посетителей. В его стенах разместились экспозиции, посвященные жизни Садыгджана, истории азербайджанской музыки и богатейшей культурной среде Шуши, концертный зал, зал мугама, мастерская по изготовлению музыкальных инструментов, сувенирный магазин и другие пространства, объединенные общей идеей сохранения национального наследия.

Именно здесь главе государства была представлена и скульптурная композиция «Голос вечности».

Как отмечалось во время презентации, дерево, рождающееся из струн тара, символизирует музыку, которая берет начало в родной земле, питается силой национальной памяти и вновь воплощается в жизни. Его корни олицетворяют преемственность поколений, а крона — непрерывное возрождение культуры.

Однако смысл этого произведения выходит далеко за рамки музыкальной темы.

Восстановление дома Садыгджана и создание монумента стали важной частью масштабной государственной стратегии по возрождению Карабаха. Шуша сегодня не просто возвращает свой исторический облик - она вновь утверждается как один из крупнейших духовных и культурных центров Азербайджана и всего тюркского мира.

В этом контексте «Голос вечности» становится художественным манифестом.

Дерево, прорастающее из струн тара посреди возрожденной Шуши, воспринимается как символ жизни, побеждающей разрушение, памяти, преодолевающей время, и созидания, стирающего следы забвения.

Это памятник не только азербайджанской музыке.

Это памятник силе культуры, способной пережить любые испытания.

Памятник Шуше.

Памятник вечности.

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