 The Floridian: Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
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The Floridian: Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией

First News Media09:00 - Сегодня
The Floridian: Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия», а также ответы главы государства на вопросы журналистов находятся в центре внимания мировой прессы.

Издание The Floridian, представитель которого также был в числе приглашенных на форум, уделило внимание взглядам президента Ильхама Алиева на усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по содействию достижению мира между Азербайджаном и Арменией. The Floridian пишет, что Ильхам Алиев высоко оценил роль Дональда Трампа в достижении мира.

Издание приводит ответ главы Азербайджанского государства на вопрос журналиста Джошуа Клейна из Breitbart News о том, чем действия президента Трампа отличались от действий предыдущих администраций США, и что сделало мир возможным? 

Азербайджанский лидер отметил, что американские администрации, наряду с другими сопредседателями тогдашней Минской группы ОБСЕ, в основном проводили политику замораживания конфликта: «Подход же Президента Трампа был совершенно иным. Он – миролюбивый человек, устанавливающий мир во многих уголках мира. Как он сам говорит, он добился мира, отрегулировав восемь конфликтов. В этом вся суть его характера. Таково его видение и такова его политика».

Далее президент Ильхам Алиев добавил, что Трамп сыграл ключевую роль на заключительном этапе переговоров по мирному соглашению: «Президент Трамп и его команда включились в процесс, создав такие условия, при которых мир стал возможен. Они в полной мере поняли нашу озабоченность в отношении мирного процесса».

Затем Ильхам Алиев упомянул историческую встречу в Белом доме, «в ходе которой Премьер-министр Армении, Президент Трамп, и я подписали Совместную декларацию, а также в присутствии Президента Трампа министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение».

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан заявил изданию The Floridian: «Президент привносит во внешнюю политику то, чего не было у предыдущей администрации. Всё очень просто: если он говорит "да", значит "да"; если говорит "нет", значит "нет". Лидеры по всему миру знают это, понимают это, и их разведывательные службы предупреждают их: они могут попытаться испытать президента Трампа, но при этом они действительно сильно рискуют».

Во время президентства Билла Клинтона, а также в период, когда Джо Байден был сенатором США от Демократической партии, Конгресс принял Закон США о поддержке свободы (Freedom Support Act), в который была включена поправка 907, запрещавшая предоставление Азербайджану прямой помощи со стороны США.

Этот запрет действовал в течение многих лет, пока в августе 2025 года президент Трамп не отменил действие этой поправки, напоминает издание.

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