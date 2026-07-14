Big Energy: Президент Ильхам Алиев хочет «сделать Азербайджан снова великим»

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия», а также ответы главы государства на вопросы журналистов находятся в центре внимания мировой прессы.

«Подобно президенту США Дональду Трампу, президент Азербайджана Ильхам Алиев придерживается принципа «Make Azerbaijan Great Again» («Сделаем Азербайджан снова великим»), когда речь идет об энергетике, в частности о нефтегазовой отрасли», - пишет Big Energy.

Издание отмечает, что партнерство, которое президент Алиев наладил с Соединенными Штатами нацелено на расширение и укрепление энергетического присутствия своей страны в регионе.

Комментируя энергетическое партнерство Азербайджана и США, член Палаты представителей Конгресса США Байрон Дональдс, баллотирующийся на пост губернатора штата Флорида, высоко оценил «лидерство президента Трампа» и его усилия по «укреплению американской промышленности».

В заявлении для Big Energy News конгрессмен Дональдс сказал: «Вот как выглядит ситуация, когда Америку уважают на мировой арене после четырех тяжелых лет при администрации Байдена. Благодаря лидерству президента Трампа мы создаем новые партнерства, чтобы еще больше укрепить наше энергетическое превосходство и усилить американскую промышленность».