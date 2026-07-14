Франция - Испания: сегодня определится первый финалист ЧМ-2026

Сегодня состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Как сообщает 1news.az, за выход в финал турнира сыграют сборные Франции и Испании.

Встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Игра пройдет на стадионе "Даллас" в США, главный судья – сальвадорский рефери Иван Бартон.

Победитель этого противостояния в решающем матче сыграет с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина.

Напомним, финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля.