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Хикмет Гаджиев: Медиа стали столпом национальной устойчивости

First News Media09:55 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Медиа стали столпом национальной устойчивости

В современных условиях медиа больше не просто сообщают о событиях — они стали столпом национальной устойчивости, диалога и международного взаимопонимания.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на сессии в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает 1news.az.

Помощник Президента подчеркнул, что сегодня информация распространяется молниеносно, в то время как доверие к ней регулярно отстает. В этой связи сохранение базовых ценностей прессы — стремления к истине и фактам — становится ключевой задачей. Этому призвана способствовать и сама Шуша, которая на протяжении веков являлась колыбелью интеллектуальной мысли и культуры, а сегодня вновь восстанавливает свой статус площадки для глобального диалога.

Коснувшись технологических вызовов, Хикмет Гаджиев обратил внимание на стремительное развитие искусственного интеллекта. «Если два года назад ИИ обсуждался на форуме как нечто футуристическое, то сегодня он стал частью повседневной жизни, трансформирующей журналистику. При этом развитие цифровых платформ и социальных сетей не только расширило коммуникацию, но и усилило риски дезинформации, манипуляций и поляризации общества, из-за чего отличать правду от лжи становится все сложнее», - отметил он.

Особое внимание в своем выступлении представитель Администрации Президента уделил информационной безопасности и региональной повестке. Он напомнил, что войны нередко начинаются с газетных заголовков, а информационные противостояния продолжаются и после завершения реальных боевых действий. Хикмет Гаджиев выразил сожаление по поводу того, что в медиапространстве Армении по-прежнему доминируют реваншистские силы, а ряд зарубежных изданий пытается искусственно вернуть ситуацию к «нулевой точке» конфликта. В этом контексте он выразил глубокую благодарность присутствующим в зале журналистам Резе Дегати, Ричардасу Лапайтису и Шаину Агаеву, которые, прорывая информационную блокаду, доносили до мира правду о трагедии Ходжалы.

В завершение выступления Хикмет Гаджиев поднял глобальную проблему защиты детей от негативного влияния социальных сетей, кибербуллинга и вызывающих зависимость алгоритмов. Он подчеркнул, что данная дискуссия направлена не на ограничение технологий, а на обеспечение цифровой ответственности и безопасности подрастающего поколения, призвав ставить благополучие детей в центр внимания при разработке любых технологических инноваций.

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