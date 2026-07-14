В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии - ФОТО

14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Словакии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Словакии Петра Пеллегрини.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Словакии.

Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Словакии Петром Пеллегрини.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петру Пеллегрини, а члены словацкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

Главы государств сфотографировались для официального фото.