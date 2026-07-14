История внешней политики США на постсоветском пространстве изобилует решениями, продиктованными не геополитической целесообразностью, а давлением внутриполитического лоббизма.

Пожалуй, наиболее ярким и деструктивным примером такого подхода стала знаменитая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы», принятая Конгрессом США в 1992 году. Сформулированная в период, когда Азербайджан сам находился в тисках глубокого внутриполитического кризиса и подвергался внешней агрессии, эта поправка в течение десятилетий существенно ограничивала масштаб возможного сотрудничества Баку и Вашингтона.

Выступая на Глобальном медиафоруме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал исчерпывающую и жесткую историческую оценку этому документу, подчеркнув его изначальную несправедливость и искусственность. «Это был крайне несправедливый шаг Конгресса США в отношении Азербайджана в 1992 году. Когда Конгресс США принял Закон о поддержке свободы с целью оказания финансовой помощи новым независимым государствам, возникшим после распада Советского Союза, 907-я поправка была внесена сенаторами, занимавшими проармянскую позицию. Кстати, среди них был и президент Байден. В то время он был сенатором - и, вероятно, этим объясняются те многочисленные трудности, с которыми мы сталкивались в отношениях с администрацией Байдена. Эта поправка лишила Азербайджан доступа к американской финансовой помощи», - сказал президент.

Данный шаг американского законодательного органа не просто ограничил экономическое взаимодействие двух стран, но и де-факто закрепил предвзятый подход Вашингтона к оценке армяно-азербайджанского конфликта на самом старте независимого пути Азербайджана.

Мифы о «блокаде» и реальность тридцатилетней оккупации

Официальным предлогом для введения жестких санкционных ограничений против Баку в 1992 году была объявлена якобы осуществляемая Азербайджаном «блокада» Армении. Эта формулировка, активно продвигавшаяся армянским лобби в Вашингтоне, полностью игнорировала суровую реальность на земле. А она состояла в том, что именно Армения вела полномасштабные наступательные действия на территории Азербайджана, оккупируя район за районом и создавая гуманитарную катастрофу для сотен тысяч азербайджанских беженцев.

Ильхам Алиев в своем выступлении так описал те события: «Причиной этого, как заявлялось, якобы являлась блокада Армении со стороны Азербайджана. Прежде всего, это не соответствовало действительности. Мы не осуществляли блокаду Армении. Армения оккупировала нашу территорию, а оккупированные территории как раз и располагались между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, если бы не оккупация, никакой так называемой блокады не было бы. Во-вторых, для нас это, безусловно, было крайне болезненно в тот период: страна была очень бедной, и мы оказались единственной республикой бывшего Советского Союза, в отношении которой Конгресс США ввел дискриминационные меры».

Двойные стандарты того времени нанесли серьезный удар по молодой азербайджанской государственности, лишив ее поддержки в критический момент экзистенциальной угрозы. Однако, вопреки расчетам авторов поправки, она не смогла остановить экономическое и военное развитие Азербайджана, который в итоге самостоятельно восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Новые реалии: Азербайджан как гарант энергетической и транспортной безопасности Армении

Сегодня, спустя десятилетия, геополитическая конфигурация на Южном Кавказе изменилась до неузнаваемости. Азербайджан превратился в ключевого экономического лидера региона и незаменимый транзитный узел евразийского масштаба. В этих условиях аргументы тридцатилетней давности, на которых базировалась 907-я поправка, не просто устарели - они выглядят абсурдно на фоне реальных шагов Баку по реинтеграции региональных коммуникаций и оказанию прямой экономической поддержки Армении.

«Сегодня эта поправка полностью утратила актуальность. Во-первых, потому что Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение в Белом доме в присутствии Президента Трампа. Во-вторых, Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении, и с того момента через нашу территорию в Армению было перевезено более 40 тысяч тонн различных грузов – из России, Казахстана и других направлений. Более того, сам Азербайджан начал поставлять нефтепродукты в Армению – на сегодняшний день объем поставок, насколько я помню, превысил 10 тысяч тонн. Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива, у Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Если бы не это, вероятно, сегодня им пришлось бы искать бензин и дизельное топливо по всему миру», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Эти цифры и действия Баку наглядно демонстрируют, кто на самом деле выступает в роли конструктивной стороны в регионе, стороны, нацеленной на долгосрочный мир.

Иллюзии Минской группы и прагматизм администрации Трампа

Особое место в анализе тридцатилетнего тупика занимает деятельность посредников. В течение почти трех десятилетий Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являлись США, Франция и Россия, имитировала переговорный процесс. Как подчеркнул Ильхам Алиев, реальной задачей этого формата было не справедливое урегулирование на основе международного права, а консервация оккупации: «Их целью было заморозить сложившуюся ситуацию и использовать ее в качестве рычага давления на Азербайджан, а также, в определенной степени, на Армению. Все они действовали очень слаженно, и вся деятельность Минской группы ОБСЕ была направлена не на урегулирование конфликта, а на то, чтобы сделать оккупацию бесконечной».

Качественный сдвиг в подходах Вашингтона наметился лишь тогда, когда к руководству США пришла администрация Дональда Трампа, продемонстрировавшая принципиально иной стиль ведения внешней политики - ориентированный на достижение реальных результатов, а не на бесконечное затягивание дипломатических процедур.

«Подход же Президента Трампа был совершенно иным. Он – миролюбивый человек, устанавливающий мир во многих уголках мира. Как он сам говорит, он добился мира, отрегулировав восемь конфликтов. В этом вся суть его характера. Таково его видение и такова его политика», - отметил азербайджанский лидер.

Прорыв к стратегическому партнерству: Вашингтон - Баку

Взаимодействие между Баку и администрацией Трампа за короткий срок вывело двусторонние отношения на беспрецедентно высокий уровень, фактически обнулив наследие деструктивного лоббизма прошлых лет.

Президент Азербайджана подробно остановился на этапах этого сближения, которые привели к созданию прочного фундамента для долгосрочного сотрудничества.

«Должен сказать, что отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном складываются превосходно, и мы искренне рады тому, что они вышли на уровень стратегического партнерства. Наша историческая встреча с президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, последующая встреча в Давосе в январе текущего года, приглашение Азербайджана стать одним из учредителей Совета мира, инициированного президентом Трампом, визит вице-президента Джей Ди Вэнса, подписание в Баку совместной декларации с вице-президентом об установлении стратегического партнерства, а также многие другие факты свидетельствуют о том, что сейчас наши отношения находятся на высочайшем, беспрецедентном уровне – такого прежде никогда не было», - указал Ильхам Алиев.

Этот прорыв выражается не только в декларациях, но и в конкретных практических шагах, включая полное снятие оборонных ограничений, что открыло новые горизонты для военно-технического сотрудничества.

«В настоящее время мы активно работаем над реализацией всех положений декларации о стратегическом партнерстве. В частности, созданные рабочие группы очень активно работают по таким направлениям, как торговля и инвестиции, цифровая трансформация и искусственный интеллект, энергетическая безопасность и транспортная связность, оборона и поставки оборонной продукции. При этом Соединенные Штаты сняли все эмбарго на поставки вооружений Азербайджану, а вскоре после этого аналогичные шаги предприняли Великобритания и страны-члены Европейского Союза. На мой взгляд, это весьма наглядно характеризует дух наших двусторонних отношений, их формат, а также потенциал на будущее», - заявил президент.

Архитектура нового мира: Коридор TRIPP и историческая роль команды Трампа

Подписание Совместной декларации в Белом доме и последующее парафирование мирного соглашения министрами иностранных дел в присутствии американского лидера стали поворотным моментом в новейшей истории Южного Кавказа. Команда Трампа проявила глубокое понимание национальных интересов Азербайджана, включая принципиальный вопрос транспортной связности с Нахчываном.

Ильхам Алиев раскрыл детали этой напряженной дипломатической работы: «В нашем же случае он сыграл очень значимую роль, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров о мирном соглашении. Президент Трамп и его команда включились в процесс, создав такие условия, при которых мир стал возможен. Они в полной мере поняли нашу озабоченность в отношении мирного процесса. Четко осознали необходимость создания Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его эксклавом – Нахчываном. Они работали очень эффективно, дабы убедить Армению, что ей тоже нужен этот мир. Состоялась историческая встреча в Белом доме, в ходе которой премьер-министр Армении, президент Трамп и я подписали Совместную декларацию, а также в присутствии президента Трампа министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение».

Особого внимания заслуживает высочайшая исполнительская дисциплина американских партнеров, которая резко контрастирует со стилем работы прежних администраций США, годами затягивавших выполнение своих обязательств под влиянием внутриполитической конъюнктуры.

«Президент Трамп в моем присутствии подписал документ о приостановлении действия ограничений и санкций, а также мы подписали документ о создании совместной рабочей группы для подготовки в течение шести месяцев Соглашения о стратегическом партнерстве. И ровно через шесть месяцев эта работа была завершена. Исходя из моего опыта, впервые американские официальные лица столь неукоснительно сдержали свое слово. С августа по февраль шла эта работа, а затем вице-президент Вэнс прибыл в Баку, и мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Это удивительно. Это невероятно. Это то, о чем мы могли только мечтать. Мы всегда стремились к хорошим отношениям с Соединенными Штатами, однако из-за армянского лобби и других стереотипов, ошибочного восприятия Азербайджана и недооценки его потенциала этого не удавалось достичь», - констатировал Ильхам Алиев.

Время для ответственного шага Конгресса США

Разница между прагматичным подходом Дональда Трампа и идеологизированной политикой его предшественников, включая администрацию Джо Байдена, очевидна. В то время как прежняя линия была направлена на консервацию разделительных линий, новая стратегия США рассматривает Южный Кавказ сквозь призму стабильности, развития и создания транзитных возможностей глобального значения.

«Как я уже говорил, когда президент Байден был сенатором, он являлся одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана, и именно в этом заключалось его видение ситуации в регионе, чтобы регион раздирали конфликты и противостояния! Ведь в таких условиях всегда легче достичь поставленных целей. Но президент Трамп – совершенно другой человек, с совершенно другим характером. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. И теперь, когда Азербайджан и Армения уже достигли мира, перед нами открывается множество возможностей. Например, коридор TRIPP, который носит имя президента Трампа и соединяет Азербайджан с его эксклавом Нахчываном. Насколько нам известно, практические работы по коридору, надеемся, начнутся уже в этом году. Запуск коридора полностью изменит карту транспортных связей внутри региона, что приведет к укреплению безопасности на всем Южном Кавказе. Мы остро нуждаемся в этом. Это будет также способствовать росту оптимизма в плане сотрудничества на Южном Кавказе».

Сегодня 907-я поправка превратилась в пустой политический артефакт, лишенный реального экономического содержания благодаря волевым решениям Белого дома. Однако ее формальное существование в американском законодательстве продолжает оставаться раздражителем и символом устаревших стереотипов.

Окончательное решение этого вопроса лежит на стороне Конгресса США, который должен продемонстрировать политическую зрелость и привести законодательную базу в соответствие с новыми геополитическими реалиями.

«Полагаю, чем скорее Конгресс полностью отменит эту поправку, тем лучше будет для всех: для Азербайджана – потому что мы перестанем подвергаться дискриминации, и для Конгресса США – потому что это продемонстрирует его ответственность, способность признавать допущенные ошибки, а также готовность действовать с учетом текущей геополитической ситуации. Мы надеемся, что это произойдет», - сказал азербайджанский руководитель, заверив при этом, что «при нынешней администрации 907-я поправка не оказывает какого-либо негативного влияния».

Успешное завершение работы над стратегическими проектами, запуск коридора TRIPP и усилия действующей американской администрации доказали, что прочный мир на Южном Кавказе возможен только тогда, когда ведущие мировые державы отказываются от дискриминационных санкционных инструментов в пользу равноправного, прагматичного и взаимовыгодного партнерства.