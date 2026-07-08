Пародия Илькина Мискерли на ребенка с РАС вызвала волну критики, к которой присоединился Эльнур Гусейнов - ВИДЕО

Азербайджанский актер Илькин Мискерли стал объектом критики после того, как в сети распространилось видео, на котором он, как утверждается, пародирует ребенка с РАС (расстройство аутистического спектра).

На распространившихся кадрах актер, произнося фразу: «Həkimin önündə oynayan dəli qız var idi ya?» (Помните ту сумасшедшую девочку, которая танцевала перед врачом?), повторяет движения ребенка. Отметим, что видео с ребенком, фигурирующее в обсуждении, было снято несколько лет назад. В настоящее время оно вновь привлекло внимание пользователей социальных сетей в связи с распространившимся роликом с участием И.Мискерли.

После распространения видео актер столкнулся с резкой критикой в социальных сетях - многие пользователи выразили возмущение, посчитав, что подобная пародия на ребенка с РАС является неуместной и может оскорбить людей с аутизмом и их семьи.

Среди тех, кто осудил поступок актера, оказался и представитель Азербайджана на «Евровидении» певец Эльнур Гусейнов, заявивший в Instagram Stories следующее: «За такое невоспитанное поведение вам действительно должно быть стыдно».

Сам Илькин Мискерли комментируя сложившуюся ситуацию, заявил в комментарии BakuPost следующее: «Вообще не видел видео с этим ребенком. Я это придумал сам, это было написано в сценарии. Никакого умысла не было».