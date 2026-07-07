Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

6 июля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено применение физического насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика с РАС в лифте.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена - им оказался 29-летний А.Агаларов, который был задержан.

Мать несовершеннолетнего мальчика Фидан Абдулла в комментарии Baku TV рассказала о новых деталях произошедшего инцидента, отметив следующее:

«Тем, кто меня осуждает, хочу сказать: я никогда не отпускаю сына одного. Просто так получилось, что он вошел в лифт раньше меня. Когда я подошла, увидела, что сын плачет, не может говорить и находится в состоянии сильного потрясения. Я пыталась спросить, что произошло, но он не мог ничего ответить. С подобной ситуацией мы никогда раньше не сталкивались».

Ф.Абдулла рассказывает, что ее сыну 11 лет и после инцидента он полностью потерял речь: «Я сначала не поняла, что случилось. Я отвела его домой, и примерно 4-5 часов он не мог говорить. Лишь спустя это время сын рассказал мне, что его ударил парень в лифте. На следующий день я, конечно, попросила предоставить записи с камер видеонаблюдения в лифте. Сначала думала, что моего сына толкнул другой ребенок. Но когда увидела запись, оказалось, что это взрослый мужчина. Как видно на видео, он с большой силой наносит удар моему сыну. Последствия могли быть какими угодно, и я даже представить себе не могла, что такое может произойти».

Фидан Абдулла отмечает, что решила опубликовать это видео только для того, чтобы все родители знали, что такие люди живут рядом с нами: «Разумеется, я сразу обратилась в полицию. В очень короткие сроки его задержали. Насколько мне известно, сейчас он помещен в специализированное медицинское учреждение. Я даже не подозревала, что рядом с нами могут находиться такие люди. Хочу обратиться ко всем родителям: знайте, что подобные люди существуют, и ни в коем случае не оставляйте детей одних. Неважно, идет ли речь о ребенке с аутизмом или без него - случиться могло все что угодно. К счастью, все закончилось именно так, но последствия могли быть гораздо тяжелее.

Задержанный А.Агаларов оказался соседом Ф.Абдуллы: «О том, что у нас есть такой сосед, я узнала только в день происшествия. До этого я даже не подозревала, что он живет рядом с нами. Некоторые соседи его знали, но говорили лишь, что он всегда вел себя странно и необычно одевался. Лично я его не знала и увидела впервые».

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