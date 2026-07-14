 Под натиском критики удален скандальный рекламный ролик с Талехом Юзбековым - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Под натиском критики удален скандальный рекламный ролик с Талехом Юзбековым - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:26 - Сегодня
Под натиском критики удален скандальный рекламный ролик с Талехом Юзбековым - ВИДЕО

Компания Almond Cake & Bakery удалила со своей страницы полную версию рекламного ролика мороженого после волны критики, которая не утихает в азербайджанском сегменте социальных сетей уже несколько дней.

Об удалении видео сообщил актер Талех Юзбеков, снявшийся в рекламе.

«По просьбе компании полная версия видео была удалена с их страницы. Здесь опубликована версия без рекламы. Можете смотреть её сколько угодно, ставить лайк - или не ставить», - написал, делясь в Instagram нижеприведенным видео. 

В свою очередь в Almond Cake & Bakery отмечают, что ролик был создан с целью подчеркнуть натуральность продукции, а не осуждать внешность, личный выбор или решения людей. При этом признали, что реклама была воспринята иначе, чем предполагалось, и сообщили о прекращении ее распространения. Также в компании заявили, что в дальнейшем будут более тщательно оценивать возможную общественную реакцию на свои рекламные кампании.

Напомним, что рекламная кампания вместо продвижения нового продукта вызвала широкий общественный резонанс и дискуссию о сексизме, стандартах красоты и границах допустимого юмора в рекламе. Причиной критики стала концепция ролика, построенная на противопоставлении «натуральности» и «искусственности». При этом сравнение проводилось не только между составом мороженого, но и между женщинами с «естественной» внешностью и теми, кто прибегает к косметологическим процедурам или пластической хирургии. Многие пользователи сочли такую подачу сексистской и унижающей женщин

После публикации ролик подвергся массовой критике в социальных сетях, а компанию призвали отказаться от подобной рекламы.

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