Экстренно прооперирована инфлюенсер Данла Билич

Инфлюенсер Данла Билич экстренно перенесла операцию – турецкие СМИ сообщают о ее тяжелом состоянии.

По данным турецких СМИ, причиной хирургического вмешательства стала инфекция, возникшая после перенесенной несколько лет назад операции на ягодицах.

Как сообщается, в социальных сетях появились сообщения о том, что состояние Билич оценивается как критическое - при этом официального подтверждения этой информации от самой блогерши или ее представителей пока не поступало.

Ранее Данла Билич неоднократно рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем, возникших после эстетической процедуры с использованием филлера. По ее словам, после резкого похудения введенный наполнитель начал распространяться по организму, из-за чего ей пришлось перенести несколько операций. Она также призывала подписчиков отказаться от подобных процедур, называя их своей главной ошибкой.

Напомним, в прошлом году Д.Билич уже перенесла пятую операцию, связанную с осложнениями после косметологического вмешательства.

Отметим, что Данла Билич является одной из самых ярких турецких интернет-знаменитостей – на ее страницу в социальной сети Instagram подписано более 5,6 млн фолловеров.