Азербайджанские паратаэквондисты возглавляют мировой рейтинг
Всемирная федерация паратаэквондо объявила новый рейтинг спортсменов.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, несколько азербайджанских паратаэквондистов улучшили свои позиции в списке.
Чемпион Паралимпийских игр Имамеддин Халилов сохранил лидерство с 495,75 баллами в весовой категории 70 кг.
Бронзовый призер Паралимпийских игр Сабир Зейналов (58 кг) поднялся на 381,15 балла и занимает второе место благодаря золотым медалям, завоеванным на двух турнирах в июне.
Амин Алиев (63 кг) с 52,91 баллами поднялся на одну позицию - 21-я строчка. Амин Шихалиев, выступающий в той же весовой категории, на 23-м месте с 39,71 баллами.
В женском рейтинге Самая Гасанова (47 кг) поднялась на две позиции - 20-я строчка и 42,32 балла.
Орхан Джафаров (80 кг) сохранил 24-ю позицию с 45,83 баллами.