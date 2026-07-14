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Спорт

Азербайджанские паратаэквондисты возглавляют мировой рейтинг

First News Media18:00 - Сегодня
Азербайджанские паратаэквондисты возглавляют мировой рейтинг

Всемирная федерация паратаэквондо объявила новый рейтинг спортсменов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном паралимпийском комитете, несколько азербайджанских паратаэквондистов улучшили свои позиции в списке.

Чемпион Паралимпийских игр Имамеддин Халилов сохранил лидерство с 495,75 баллами в весовой категории 70 кг.

Бронзовый призер Паралимпийских игр Сабир Зейналов (58 кг) поднялся на 381,15 балла и занимает второе место благодаря золотым медалям, завоеванным на двух турнирах в июне.

Амин Алиев (63 кг) с 52,91 баллами поднялся на одну позицию - 21-я строчка. Амин Шихалиев, выступающий в той же весовой категории, на 23-м месте с 39,71 баллами.

В женском рейтинге Самая Гасанова (47 кг) поднялась на две позиции - 20-я строчка и 42,32 балла.

Орхан Джафаров (80 кг) сохранил 24-ю позицию с 45,83 баллами.

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