В Черногории задержан объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана — решается вопрос его экстрадиции

После обращения Генеральной прокуратуры Азербайджана в Министерство юстиции Черногории и предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами достигнута договоренность об экстрадиции в Азербайджан гражданина страны Тугая Гусейнова Джошгун оглу.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана, Гусейнов проходит обвиняемым по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

По версии следствия, он подозревается в завладении денежными средствами потерпевшего в размере 150 тысяч евро путем злоупотребления доверием и обмана. Как утверждается, средства были получены под предлогом оказания помощи при поступлении в магистратуру зарубежных университетов.

На основании собранных доказательств в отношении Тугая Гусейнова было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого. В связи с тем, что он скрылся от следствия, его объявили в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Баку.

В ходе международных оперативно-розыскных мероприятий Гусейнов был установлен и задержан на территории Черногории.

В настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана принимает необходимые меры для его передачи азербайджанской стороне.

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами и Интерполом для розыска, задержания и экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.