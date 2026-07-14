Пожар на Ясамале отнял у нее маму и здоровье: Ляман срочно нужна помощь для продолжения лечения

В редакцию 1news.az обратилась Мая Гумбатова - тетя Ляман Гуламовой, пострадавшей при страшном пожаре, который произошел 21 ноября в жилом доме по улице М.Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Тот страшный пожар, унесший жизнь трех человек и ставший причиной госпитализации более двадцати жителей, до сих пор остается глубокой, незаживающей раной. В тот роковой день в одно мгновение оборвались мечты нескольких семей. Именно в этом пожаре Ляман потеряла самого близкого человека - свою маму, руководителя Бакинского дома национальной одежды Кёнюль Велибейли.

Несколько месяцев назад бабушка девочки уже сообщала нам о ее тяжелом состоянии. Из-за полученных травм Ляман долгое время лежала в больнице и не могла принимать пищу через рот и даже не знала о смерти мамы.

Как рассказала нам Мая ханум сейчас, из-за перфорации трахеи девочка с ноября не может питаться через рот - ее кормят через кишечник. В связи с этим ребенку неоднократно устанавливали стенты, проводили различные операции, в том числе открытые хирургические вмешательства: «Однако у бабушки и дедушки больше нет финансовых возможностей для продолжения дорогостоящего лечения. Между тем медлить нельзя: если Ляман не прооперировать вовремя, у нее возникнет высокий риск развития пневмонии».

По словам ее тети, сейчас сделан еще один важный шаг на пути к выздоровлению Ляман - ей провели очередное хирургическое вмешательство с целью закрытия трахеостомы (отверстия в трахее): «Для более быстрого заживления ран и регенерации тканей Ляман подключили к аппарату вакуумной терапии (VAC-аппарат), который является одним из самых эффективных методов современной медицины, и начали процесс интенсивного лечения».

Как отметила Мая ханум, эту операцию и последующее лечение девочки курирует известный специалист: «Состояние Ляман, находящейся под постоянным наблюдением врачей, оценивается как стабильное. Принимаются все необходимые медицинские меры для ее скорейшего и полного выздоровления. Однако для продолжения этого процесса Ляман по-прежнему очень нуждается в финансовой поддержке».

По словам тети девочки, на сегодняшний день неравнодушными людьми уже собрано примерно 10 тысяч манатов. Однако, чем дольше затягивается лечение, тем сильнее растет итоговая сумма. На данный момент ориентировочная сумма, необходимая для лечения Ляман, составляет 40–50 тысяч манатов: «Мы искренне просим вас по мере своих возможностей поддержать нашу малышку в ее борьбе за жизнь. Каждый ваш вклад подарит надежду на ее выздоровление и будущее».

Номер бабушки для связи: +99455 241 93 35

Номер банковской карты: Kapital 5239 1517 4058 7293

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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