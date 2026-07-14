Современная система международных отношений переживает глубокую тектоническую трансформацию.

Прежние институты глобальной безопасности демонстрируют очевидную неэффективность, а привычные логистические и экономические цепочки рвутся под давлением геополитических противостояний. В этой новой реальности жизнеспособность государства измеряется не только его ресурсной базой, но прежде всего способностью формулировать, отстаивать и реализовывать абсолютно суверенную повестку дня.

Азербайджан в этом отношении демонстрирует уникальный и глубоко поучительный пример. На полях престижного глобального медиафорума в Шуше Президент Ильхам Алиев представил целостную, глубоко продуманную философию государственного строительства, которая превращает страну в один из ключевых полюсов стабильности и развития на евразийском пространстве. Особое место в этом контексте занимает озвученное главой государства позиционирование Азербайджана как средней державы. Этот статус отражает не только возросший геополитический вес и экономическую самодостаточность Баку, но и способность страны брать на себя серьезную ответственность за региональную безопасность и стабильность. Данная стратегия опирается на прагматизм, опору на собственные силы и четкое видение национальных интересов в долгосрочной перспективе.

Возрождение из руин: суверенная модель устойчивого развития

В основе любой успешной внешней политики всегда лежит внутренняя стабильность и экономическая самодостаточность. Для Азербайджана главным экзистенциальным тестом и одновременно триумфом созидательной воли стала программа «Великого возвращения» на освобожденные земли Карабаха и Восточного Зангезура. Историческое значение Победы в Отечественной войне выходит далеко за рамки восстановления территориальной целостности. Она ликвидировала тридцатилетний фактор несправедливости и деструктивного застоя, вернув региону естественный импульс к развитию. Это была не просто военная победа, но и триумф исторической справедливости, открывший путь к масштабной экономической реабилитации огромных территорий.

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур превратились в гигантскую строительную площадку, где на месте тотальных разрушений закладываются основы для экономики будущего. Восстановление этих земель осуществляется по самым передовым мировым стандартам с акцентом на концепции «умных городов» и «умных сел», экологически чистые технологии и зеленую энергетику. Важнейшим аспектом этого процесса является его абсолютная финансовая независимость. Азербайджан восстанавливает свои исторические территории исключительно за счет собственных ресурсов, не привлекая внешних займов и не обращаясь за международной донорской помощью. Это демонстрирует беспрецедентный уровень экономической устойчивости и суверенитета, превращая восстанавливаемый регион в мощный внутренний локомотив общего долгосрочного развития всей республики.

Экономическая модель, реализуемая Баку, ориентирована на то, чтобы плоды этого возрождения ощутил каждый гражданин. Возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные дома — это не просто гуманитарный процесс, а создание качественно новых условий для жизни, работы и творчества. Новые школы, современные больницы, международные аэропорты в Физули, Зангилане и Лачине, а также развитая сеть автомобильных и железных дорог формируют каркас, который связывает освобожденные территории с общей экономической системой страны. В результате Азербайджан решает сложнейшую задачу: он не просто ликвидирует последствия многолетней оккупации, но и совершает качественный экономический рывок, закладывая фундамент устойчивого развития на десятилетия вперед. «Мы верили, что наступит день, когда вернемся на эти земли. И этот день настал - в свое время», - заявил президент на Шушинском глобальном медиафоруме.

На перекрестке континентов: транспортная связанность как фактор стабильности

Географическое положение Азербайджана на стыке Европы и Азии всегда считалось его естественным преимуществом, однако в современную эпоху Баку сумел превратить географию в мощнейший инструмент глобальной геополитики. Перебои в традиционных морских логистических маршрутах, вызванные кризисами в Красном море и Ормузском проливе, наглядно продемонстрировали мировому сообществу крайнюю уязвимость устоявшихся путей снабжения. В этих условиях суверенная транспортная стратегия Азербайджана предлагает международным партнерам надежную, безопасную и предсказуемую альтернативу в виде Срединного коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), ключевым звеном которого является.

Азербайджан последовательно реализовывает ключевые инфраструктурные проекты, которые превращают его в ключевой узел общеевразийской логистической сети. Развитие Бакинского международного морского торгового порта, модернизация железных дорог, создание логистических центров и упрощение таможенных процедур направлены на то, чтобы сделать транзит через территорию страны максимально быстрым и экономически выгодным.

Президент Ильхам Алиев четко обозначил эту роль, указав на уникальное положение страны, связывающей Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и европейские рынки. В условиях, когда безопасность цепочек поставок становится главным приоритетом для крупнейших экономик мира, Азербайджан выступает не просто транзитером, а гарантом транспортной связанности континента.

Важно понимать, что логистическая стратегия Баку не ограничивается лишь транзитными возможностями. Формирование новых транспортных коридоров стимулирует развитие сопутствующих отраслей внутри страны — от машиностроения и сферы услуг до создания современных промышленных зон вдоль транспортных артерий. Азербайджан предлагает миру не просто коридоры, а коридоры развития, способные оживить экономику сопредельных государств и укрепить доверие между странами региона. Эта политика открытости и прагматизма делает республику незаменимым участником глобальных экономических процессов.

«Наши тесные отношения со странами Центральной Азии и с Европейской комиссией, а также то, что Азербайджан фактически находится в центре, между этими двумя направлениями, действительно создают для нас большое преимущество. И, конечно, политика Азербайджана, которая всегда была нацелена на сотрудничество, на учет интересов наших соседей, а также на их готовность учитывать наши интересы, и атмосфера», - заявил президент Ильхам Алиев.

Энергетический прагматизм: надежность, проверенная временем

Энергетическая дипломатия Азербайджана давно стала классическим примером того, как природные ресурсы могут служить укреплению государственного суверенитета и выстраиванию равноправных отношений с ведущими мировыми центрами силы. Баку никогда не использовал свой углеводородный потенциал как инструмент политического давления, всегда оставаясь предсказуемым и надежным партнером. Сегодня, когда вопрос энергетической безопасности стоит в международной повестке как никогда остро, азербайджанская стратегия демонстрирует свою предельную эффективность и востребованность.

Азербайджан продолжает планомерно расширять географию своих поставок, выходя на новые европейские рынки. Подтверждением этого тренда стало заявление главы государства о начале поставок азербайджанского природного газа в Германию и Австрию. Это событие является логическим продолжением масштабной работы по развитию Южного газового коридора. Азербайджан не просто продает сырье, он активно участвует в создании диверсифицированной энергетической инфраструктуры Европы, помогая странам-партнерам избегать критических дефицитов и обеспечивать стабильную работу их индустриальных секторов.

В данном контексте ключевым элементом диалога Баку с европейскими партнерами становится обеспечение взаимных долгосрочных гарантий в энергетической сфере. Президент Ильхам Алиев четко обозначил необходимость заключения долгосрочных контрактов как обязательного условия для дальнейшего расширения существующей газотранспортной системы. Глава государства подчеркнул, что существенное наращивание добычи и масштабные инвестиции в инфраструктуру невозможны без твердых юридических и экономических обязательств со стороны потребителей, которые защитят Азербайджан от резких изменений конъюнктуры европейского рынка в условиях его «зеленого» перехода.

В то же время Баку чутко реагирует на глобальные экологические тренды, активно переформатируя свою энергетическую повестку в сторону «зеленого» перехода. Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии. Строительство масштабных ветряных и солнечных электростанций в партнерстве с ведущими мировыми энергетическими компаниями нацелено не только на удовлетворение внутренних потребностей, но и на будущий экспорт экологически чистой электроэнергии в Европу. Таким образом, Азербайджан подтверждает свой статус лидера энергетического сектора региона, способного оперативно адаптироваться к вызовам времени и предлагать инновационные решения для глобального рынка.

Цифровой суверенитет и битва за правду в эпоху технологий

Четвертая промышленная революция кардинально изменила характер конкуренции между государствами. Сегодня доминирование измеряется не только танками или объемами добычи нефти, но и уровнем технологического развития, способностью управлять информационными потоками и защищать свое цифровое пространство. Азербайджан активно включается в эту гонку, делая ставку на глубокую цифровую трансформацию экономики и государственного управления, а также на развитие технологий искусственного интеллекта.

Внедрение передовых цифровых решений в Азербайджане направлено на повышение эффективности государственного аппарата, прозрачность экономических процессов и создание комфортной среды для граждан. Однако у этого процесса есть и оборотная, не менее важная сторона. В эпоху гибридных войн информационное пространство превратилось в поле жесткого противоборства. Технологии искусственного интеллекта, способные с легкостью генерировать глубокие фейки и манипулятивные нарративы, создают беспрецедентные угрозы для стабильности суверенных государств. Азербайджан, на протяжении десятилетий сталкивавшийся с предвзятой и целенаправленной информационной агрессией, прекрасно понимает важность защиты своего информационного суверенитета.

Шушинский глобальный медиафорум стал важнейшей международной платформой, где ведущие эксперты, журналисты и государственные деятели могут открыто обсуждать проблемы профессиональной этики, борьбы с дезинформацией и защиты истины в цифровую эпоху. Баку использует эту площадку для того, чтобы донести до мирового сообщества правдивую информацию об Азербайджане, его успехах, планах и позиции по ключевым региональным вопросам. Это последовательное продвижение страны на международной арене основано на принципах открытости и готовности к конструктивному диалогу.

Надежный щит: оборонный потенциал как гарант мира

Все грандиозные созидательные планы, масштабные экономические проекты и международные инициативы Азербайджана имеют смысл только тогда, когда они надежно защищены. В современном мире, где право силы слишком часто превалирует над силой права, наличие мощной, современной и высокоэффективной армии является вопросом выживания государства. Именно поэтому укрепление безопасности и обороноспособности остается главным, непререкаемым приоритетом руководства Азербайджана.

Отечественная война продемонстрировала всему миру высочайший уровень подготовки и технической оснащенности Вооруженных сил Азербайджана. Однако Баку не почивает на лаврах. Сразу после завершения боевых действий в стране началась масштабная реформа армии с учетом передового опыта, в частности, модели турецких Вооруженных сил. Создание новых высокомобильных подразделений, закупка самых современных оборонных систем и модернизация военного образования направлены на то, чтобы армия Азербайджана была готова к любым сценариям развития событий на региональной арене.

Особое место в укреплении суверенитета страны занимает модернизация ее оборонного сектора, которая сегодня выходит на качественно новый международный уровень. Как констатировал Президент Ильхам Алиев, в настоящее время Азербайджан активно работает над практической реализацией всех положений Декларации о стратегическом партнерстве с США, в рамках которой профильные рабочие группы развивают взаимодействие по таким ключевым трекам, как оборона и взаимные поставки оборонной продукции. Знаковым показателем признания геополитической роли Баку и доверия к нему со стороны ведущих мировых центров силы стало снятие Соединенными Штатами Америки всех эмбарго на поставки вооружений Азербайджану, за которыми вскоре последовали аналогичные шаги со стороны Великобритании и стран-членов Европейского Союза. Подобная динамика не просто наглядно характеризует конструктивный дух и формат двусторонних отношений с партнерами, но и открывает новые технологические перспективы для дальнейшего наращивания военно-технического потенциала азербайджанской армии.

Стоит отметить, что укрепление оборонного потенциала Азербайджана носит сугубо оборонительный характер и нацелено на поддержание долгосрочного мира. Баку не угрожает ни одному из своих соседей, но четко дает понять, что любые попытки реваншизма со стороны деструктивных сил в Армении получат немедленный и сокрушительный отпор. Сильная армия Азербайджана — это гарант того, что мирный процесс на Южном Кавказе приобретет необратимый характер, а созидательный труд на возрожденных землях никогда больше не будет прерван войной.

Глобальная повестка дня Азербайджана, детально представленная президентом Ильхамом Алиевым на форуме, представляет собой сбалансированную и глубоко реалистичную стратегию сильного государства. Опираясь на собственную экономическую мощь, развивая транспортные артерии, обеспечивая энергетическую безопасность партнеров и укрепляя свой оборонный щит, Азербайджан уверенно идет по пути суверенного прогресса. Эта политика доказывает, что даже в эпоху глобальной турбулентности государство, обладающее четким видением и твердой волей, способно не просто выживать, но и выступать архитектором стабильного и процветающего будущего для целого макрорегиона.