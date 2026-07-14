Многолетняя кампания беспрецедентного давления, предвзятых резолюций и системных нападок на Азербайджан со стороны ряда ключевых институтов Европейского Союза никогда не имела отношения к международному праву, гуманизму или объективности. Сегодня, когда завеса геополитической демагогии окончательно сорвана, перед мировым сообществом предстала циничная картина лоббизма, глубоких коррупционных связей и прямого подкупа функционеров самого высокого ранга.

Выступая на Глобальном медиафоруме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев прямо, аргументированно и без дипломатических экивоков вскрыл анатомию этой международной сети, годами паразитировавшей на брюссельских институтах власти, детально разложив характер взаимоотношений Баку с европейскими институтами, включая Еврокомиссию, Европарламент и Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Главными действующими лицами этого многомиллионного политического заговора стали бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, экс-прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо и российско-армянский олигарх, лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, в настоящее время находящийся в Ереване под домашним арестом по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере. Эта связка - классический пример теневого симбиоза грязного капитала, ангажированного правосудия и деструктивной дипломатии, созданного с единственной целью - нанести ущерб суверенитету Азербайджана и дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе в угоду реваншистским кругам в Армении и армянской диаспоре.

Прокурор на службе у капитала: офшорный шлейф Луиса Морено Окампо

Фигура Луиса Морено Окампо давно вызывала вопросы у беспристрастных экспертов. Бывший главный прокурор МУС, некогда позиционировавший себя как «рупор глобальной справедливости», на поверку оказался циничным наемником, готовым за солидные гонорары штамповать псевдоправовые отчеты. Азербайджанские СМИ и международные расследователи неоднократно проливали свет на сомнительную финансовую чистоплотность аргентинского юриста. Еще в период своего пребывания на посту прокурора МУС Окампо был замешан в крупных офшорных скандалах. Документы, обнародованные в рамках масштабных утечек, доказали, что он тайно владел и управлял компаниями Yemana Trading и Tain Bay в известных налоговых гаванях - Панаме и на Британских Виргинских островах. В то время как Окампо публично рассуждал о праве и морали, на его счета в зонах с нулевым налогообложением стекались миллионные суммы неясного происхождения. Поэтому его внезапная «обеспокоенность» ситуацией вокруг Карабаха и составление предвзятых юридических заключений против Азербайджана не имели ничего общего с правозащитной деятельностью. Это был сугубо коммерческий проект, щедро оплаченный армянской диаспорой и олигархатом. Слив секретных аудио- и видеозаписей, опубликованный ресурсом Minval Politika, окончательно лишил Окампо статуса независимого эксперта. На этих кадрах зафиксировано, как Окампо и его сын обсуждают лоббистскую координацию, направленную на оказание скоординированного давления на Баку. Из этих материалов становится ясно, что «правовое» мнение Окампо - это хорошо упакованный товар, изготовленный по прямому заказу.

Финансовое топливо заговора: роль олигарха Самвела Карапетяна

Любая масштабная кампания в Брюсселе требует колоссальных финансовых вливаний, и главным спонсором антиазербайджанской группы выступил российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян. Обладая огромным теневым капиталом, Карапетян на протяжении лет спонсировал проекты, направленные на поддержку сепаратистских настроений. Однако, как показывает практика, грязные деньги рано или поздно приводят к краху. В июне 2025 года правоохранительные органы Армении задержали Карапетяна. Изначально ему вменялись публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и захвату власти в Ереване. Впоследствии дело обросло новыми, куда более прозаичными деталями. Антикоррупционный суд Армении предъявил олигарху обвинения по статье об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебного положения и властных полномочий. В июле 2026 года суд в очередной раз продлил Карапетяну меру пресечения в виде домашнего ареста. Именно из криминальных финансовых источников Самвела Карапетяна черпались ресурсы для подпитки сети Окампо. Олигарх оплачивал услуги аргентинского юриста, который, используя свое имя и международные связи, “легализовал” лоббистские тезисы в медиапространстве Европы. Но на Окампо эта цепочка не заканчивалась - она вела непосредственно в высшие эшелоны власти Европейского Союза.

Жозеп Боррель: дипломатия двойных стандартов и личный интерес

Наиболее резонансным элементом разоблачения тройки стало вовлечение в схему Жозепа Борреля, вплоть до конца своего срока занимавшего пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Будучи лицом европейской дипломатии, Боррель отметился крайне деструктивной, агрессивной и предвзятой позицией по отношению к Азербайджану. Он раз за разом выступал с резкими нападками на Баку. Характеризуя этот мрачный период в отношениях с Брюсселем, президент Ильхам Алиев заявил: «Что касается Европейской комиссии, то у нас были непростые времена, особенно при предыдущей комиссии, во многом из-за деструктивной роли бывшего главы европейской дипломатии господина Борреля, который фактически разрушил, почти разрушил отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном. И теперь становится очевидно, почему это произошло. Он был тесно связан с некоторыми коррумпированными лицами, включая бывшего судью Международного уголовного суда господина Окампо, который публично признал в своих комментариях, что господин Боррель получал от него деньги, а средства для господина Окампо поступали от российско-армянского олигарха, который сейчас находится под домашним арестом в Армении. Таким образом, это были крупные звенья антиазербайджанской группы, которая существовала в Еврокомиссии».

Теперь, когда стали известны детали признаний самого Окампо, пазл окончательно сложился. На обнародованных записях экс-прокурор МУС открыто заявляет, что Боррель был тесно связан с его сетью и фактически получал от него деньги, хвастаясь перед собеседниками тем, что экс-глава евродипломатии теперь работает на него в Европарламенте. То, что высшее должностное лицо ЕС фактически выступало в роли платного агента влияния, продвигавшего повестку армянского лобби под патронажем находящегося под следствием олигарха, нанесло мощный удар по репутации всей Еврокомиссии. Боррель использовал свой официальный статус и аппаратные возможности не для продвижения общеевропейских интересов или мира в регионе, а для отработки конкретных финансовых заказов Самвела Карапетяна. Крах лоббистской империи, построенной Карапетяном, Окампо и Боррелем, ознаменовал начало оздоровления европейской политики на южнокавказском направлении. Уход одиозного испанского дипломата с политической арены - событие, которое открыло возможности для долгожданного очищения институтов. Выразившийся по этому поводу глава Азербайджанского государства сказал: «Хорошо, что господин Боррель теперь вне политики - надеюсь, навсегда».

Конец эпохи Борреля и новая реальность для Азербайджана и ЕС

С формированием новой Еврокомиссии Азербайджан продемонстрировал готовность к конструктивной перезагрузке отношений, и этот призыв был услышан в Брюсселе. Отказавшись от наследия коррупционных схем старого руководства, новые европейские лидеры поспешили восстановить доверие в отношениях с ключевым игроком региона. «С новой Комиссией наши отношения начали улучшаться, особенно после того, как мы увидели наличие большого взаимного стремления к перезагрузке, и мы поддержали этот процесс», - сказал Ильхам Алиев.

Так, за несколько месяцев этого года состоялся ряд важных визитов из Брюсселя: в марте Азербайджан посетил президент Евросовета Антониу Кошта, в мае – сменившая Борреля на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас, в июле – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сегодня прагматизм берет верх над лоббистскими интригами. Азербайджан доказал, что любая попытка говорить с ним на языке шантажа, коррупции и двойных стандартов обречена на провал. Разоблачение триумвирата Окампо - Боррель - Карапетян должно послужить серьезным уроком для европейских институтов, которым необходимо тщательно очистить свои ряды от влияния грязных олигархических денег, если они действительно хотят оставаться авторитетными и объективными игроками на международной арене.



