В Гяндже произошло массовое отравление на поминках

В Гяндже зафиксирован случай отравления на траурной церемонии.

Как сообщает Qafqazinfo, четверо пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице.

Речь идет о Тапдыге Гасанли (1999 г.р.), Лейле Гусейновой (1951 г.р.), Рамиле Мамедове (1982 г.р.) и Ульвие Гаджиевой (1974 г.р.).

В тот же день отравились и двое малолетних детей. Их доставили в Гянджинскую объединенную детскую больницу.

Отмечается, что причиной отравления стала еда, поданная на поминках. По данному факту начато расследование.