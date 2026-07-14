 Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

First News Media22:00 - 14 / 07 / 2026
Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

Американские спецслужбы напрасно тратят время, если действительно ищут что-то подозрительное в обстоятельствах смерти члена Сената Конгресса Линдси Грэма.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Знаю, что звучат самые разные теории заговоров. И, считаю, ФБР впустую тратит свое время, если оно этим занимается», - прокомментировал он по просьбе журналистов на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме вопрос об изучении американскими компетентными органами обстоятельств смерти Грэма. Трамп напомнил, что у отца Грэма также были проблемы с сердцем и это послужило причиной его смерти.

Поделиться:
362

Актуально

Xроника

В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь ...

Спорт

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Общество

Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении - ФОТО

Мнение

Офшорный триумвират: как Карапетян, Окампо и Боррель выстраивали ...

В мире

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

В Иране сообщили об ударе США по острову Кешм

КСИР атаковал американскую базу в Бахрейне

Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Гастрономическая победа за дипломатическим столом: Какие блюда восхитили Трампа и других лидеров стран НАТО?

Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения известного композитора Рухангиз Гасымовой

Желтое предупреждение: в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабмина и отставке премьер-министра Свириденко

Последние новости

Испания обыграла Францию и спустя 16 лет вышла в финал ЧМ-2026

Сегодня, 01:04

«Мы с мужем - люди с разными взглядами и мышлением»: Жена Талеха Юзбекова высказалась о скандале вокруг его рекламы - ФОТО

Сегодня, 00:20

МИД Азербайджана сделал заявление об атаке на судно с гражданами республики

Сегодня, 00:04

Трамп призвал Нетаньяху вывести войска из Сирии и Ливана

Сегодня, 00:00

Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

14 / 07 / 2026, 23:45

Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира

14 / 07 / 2026, 23:39

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

14 / 07 / 2026, 23:26

В Иране сообщили об ударе США по острову Кешм

14 / 07 / 2026, 23:20

КСИР атаковал американскую базу в Бахрейне

14 / 07 / 2026, 23:00

Мировая пресса продолжает освещать выступление Президента Азербайджана на IV Шушинском форуме

14 / 07 / 2026, 22:40

Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО

14 / 07 / 2026, 22:07

Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

14 / 07 / 2026, 22:00

Достигнуто согласие об экстрадиции в Азербайджан лица, находившегося в международном розыске - ОБНОВЛЕНО

14 / 07 / 2026, 21:20

В Гяндже произошло массовое отравление на поминках

14 / 07 / 2026, 21:05

В Ханкенди от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Словакии

14 / 07 / 2026, 20:53

Трамп: США введут полную блокаду против иранских судов

14 / 07 / 2026, 20:40

В Баку столкнулись пассажирские автобусы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 07 / 2026, 20:20

Продолжился апелляционный суд по жалобам граждан Армении - ФОТО

14 / 07 / 2026, 20:00

В бакинском поселке море окрасилось в коричневый цвет - ВИДЕО

14 / 07 / 2026, 19:45

Министры внутренних дел Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству

14 / 07 / 2026, 19:15
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00