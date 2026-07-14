Трамп прокомментировал расследование смерти Линдси Грэма

Американские спецслужбы напрасно тратят время, если действительно ищут что-то подозрительное в обстоятельствах смерти члена Сената Конгресса Линдси Грэма.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Знаю, что звучат самые разные теории заговоров. И, считаю, ФБР впустую тратит свое время, если оно этим занимается», - прокомментировал он по просьбе журналистов на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме вопрос об изучении американскими компетентными органами обстоятельств смерти Грэма. Трамп напомнил, что у отца Грэма также были проблемы с сердцем и это послужило причиной его смерти.