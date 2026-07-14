Мировая пресса продолжает освещать выступление Президента Азербайджана на IV Шушинском форуме

Послания, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на проводимом в Шуше IV Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия», продолжают оставаться в центре внимания мировых медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкая Deutsche Welle широко осветила мнения, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на Форуме относительно отношений Азербайджана с Советом Европы. В статье подчеркивается, что глава нашего государства заявил о том, что Азербайджан уже два года подвергается дискриминации в Совете Европы. Отмечается, что, по словам Президента Ильхама Алиева, поворотным моментом в отношениях стало лишение Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) азербайджанской делегации права голоса в 2024 году.

Deutsche Welle также уделила широкое место мнениям Президента Ильхама Алиева касательно азербайджано-российских отношений. Сообщается, что Президент Азербайджана подчеркнул, что напряженность между Баку и Москвой, наблюдавшаяся в определенные периоды, уже осталась позади, а отношения между двумя странами полностью нормализовались.

Китайские новостные порталы NetEase и Tencent News также довели до своих читателей привлекающие внимание моменты из выступления Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. В новостях были доведены до внимания мнения главы нашего государства о полной нормализации отношений с Россией, активизации контактов между государственными структурами двух стран и успешном развитии сотрудничества. Кроме того, китайские медиа уделили место заявлению Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан серьезно рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы.

Мнения, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на IV Шушинском глобальном медиафоруме, были опубликованы и на бельгийском новостном портале Business AM. В статье особое место отведено заявлению главы нашего государства относительно возможности полного выхода Азербайджана из Совета Европы. В новости сообщается, что Президент Ильхам Алиев на Шушинском форуме довел до внимания, что официальный Баку серьезно рассматривает не только замораживание членства, но и выходе из этой организации в целом.

Известные новостные сайты и порталы Украины, такие как «Корреспондент», «24 Канал», «Деловая Столица», «Гордон», «Укринформ», «Обозреватель», «Цензор.НЕТ», iPress, «112 Украина» и «Европейская Правда», наряду с заявлениями главы нашего государства касательно Совета Европы, уделили особое внимание и его мнениям относительно оказываемой этой стране поддержки.

Новостные агентства, онлайн-газеты и новостные порталы Сербии, такие как «Танюг», RTV, NIN, Blic, Info365, Politika, Novine Srbija и Večernje novosti, также широко осветили основные моменты выступления Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме. В статьях подчеркивалось, что Азербайджан ведет переговоры с целью увеличения поставок природного газа в европейские страны и превратился в надежного энергетического партнера Европы. Наряду с этим, сербские медиа уделили широкое место мнениям Президента Ильхама Алиева, озвученным в связи с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Reuters Connect, Business AM, CE Energy News, Newsy Today, RT Arabic и другие известные новостные порталы также держали в центре внимания мнения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на Форуме по региональным и глобальным вопросам. В новостях были приведены мнения главы нашего государства о том, что Форум несет в себе миссию по укреплению глобального медиа-диалога, борьбе с дезинформацией и внесению вклада в мир.

Такие авторитетные новостные ресурсы Японии, как Nippon.com, Jiji Press, Himeji Keizai Shimbun и NewsPicks, довели до внимания читателей заявления Президента Ильхама Алиева касательно отношений между Токио и Баку. В статьях отмечалось, что глава нашего государства заявил о наличии потенциала сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности, а также подчеркнул возможности обмена опытом и совместного производства в этой области.

Болгарские информационные агентства, новостные порталы и другие медиа-органы NRD, Delnik, BTA, Novini, Manager.bg, румынские Evenimentul Zilei, Briefed.ro, Monitorul Zilei, Astazi, Sinteza Presei, йеменское Saba News Agency и таджикское Khabari Khush также широко осветили основные моменты выступления Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Молдавские порталы Jurnal.md, Telegraph Moldova, Point.md и Noi.md представили своим читателям важные моменты из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме. В статьях на передний план было вынесено то, что официальный Баку серьезно рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. В новостях, опубликованных молдавской прессой, также содержался комментарий главы нашего государства относительно двусторонних отношений с Россией. Было доведено до внимания, что Президент Ильхам Алиев отметил, что напряженность с Москвой, имевшая место в определенные периоды, уже осталась позади, а связи между двумя странами полностью нормализовались.

Медиаструктуры России «Газета.Press», Беларуси «Наша Нива», News.by, Греции Banking News, Olympia.gr также держали в центре внимания выступление и ответы на вопросы Президента Азербайджана на IV Шушинском глобальном медиафоруме. В материалах особое место было отведено мнениям главы государства о том, что Азербайджан серьезно рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. В то же время, отмечалось, что, по словам Президента Ильхама Алиева, политический диалог между Баку и Москвой продолжается на всех уровнях. В публикациях подчеркивалось, что глава государства положительно оценил текущую ситуацию и выразил уверенность в дальнейшем развитии азербайджано-российских отношений на стабильной и взаимовыгодной основе.

В медиаорганах Ирана - Государственном новостном агентстве IRNA, Euronews Persian, Akharin Khabar, Borna News, Sarnevis.ir, Khabar Farsi, Vista.ir и Ghatreh - были широко освещены заявления Президента Ильхама Алиева касательно возможности полного выхода Азербайджана из Совета Европы. Главными темами материалов стали оценка главой нашего государства приостановления права голоса азербайджанской делегации в ПАСЕ как дискриминации против страны, будущее отношений с Советом Европы, последствия возможного выхода из этой организации и условия, выдвинутые официальным Баку для нормализации отношений.

В центре внимания литовских медиа - Respublika.lt, Delfi.lt, портала Национального радио и телевидения LRT, а также новостной платформы TV3 - находились мнения Президента Ильхама Алиева о проживании Азербайджана в колониальных условиях начиная с XIX века, его отношении к периоду СССР и пути развития, пройденном страной после обретения независимости. В материалах читателям также были представлены оценки касательно эксплуатации природных ресурсов Азербайджана в советский период, достижений, завоеванных в годы независимости, и развития бывших советских республик.

Узбекские Buzb.uz, Buxoroisharif.uz, NewsHub.uz и Национальное информационное агентство «УзА», таджикский новостной портал Khabari Khush, а также кыргызский новостной портал TRT Kyrgyz довели до широкой аудитории послания Президента Ильхама Алиева по региональной и международной повестке. В материалах на передний план были вынесены оценка турецко-азербайджанского союзничества как модели, не имеющей аналогов в мире, призывы к миру на Ближнем Востоке, нормализация азербайджано-российских отношений, а также позиция Баку относительно отношений с европейскими институтами. Ряд изданий также уделил отдельное внимание мнениям главы нашего государства о советском периоде и итогах истории независимости Азербайджана.

В иорданском Государственном новостном агентстве Petra, FANA News, Al-Qalah News и Ammon News, египетских Al-Ghad, Youm7, Rosa El-Youssef и Baladna Elyoum, а также в медиаорганах Саудовской Аравии и арабского мира RT Arabic, Nabd, Khawlan Press и Akhbar Al-An также нашло широкое отражение выступление Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме. В новостях особо подчеркивались высокая оценка главой нашего государства поддержки Короля Иордании Абдаллы II мирных инициатив на Ближнем Востоке, значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству в рамках Организации исламского сотрудничества, развитие азербайджано-иорданских и азербайджано-египетских отношений, расширение региональных транспортных и связующих возможностей, а также миссия, возлагаемая на медиа в сфере продвижения мира, борьбы с дезинформацией и в эпоху искусственного интеллекта.

Учредитель грузинского радио «Фортуна» Тамара Гигогидзе в авторской статье предоставила читателям и слушателям подробную информацию об организации IV Шушинского форума на высоком уровне, широкомасштабных работах по благоустройству и созиданию в Азербайджане, свидетелем которых она стала, а также вопросе, адресованном ею Президенту Ильхаму Алиеву. Подчеркнув, что она была в Азербайджане 5 лет назад, автор отметила, что за прошедшие годы в нашей стране, и особенно на освобожденных от оккупации территориях, произошли огромные изменения.

В статье сообщается, что на организованном на высоком уровне Форуме собрались 160 гостей из 53 стран - журналисты международного медиафорума, руководители новостных агентств, медиаменеджеры, государственные чиновники, а также представители международных организаций, технологических платформ и академических кругов.

Т. Гигогидзе пишет, что на IV Шушинском глобальном медиафоруме она адресовала Президенту Ильхаму Алиеву вопрос касательно сохранения систем FM-радио в электромобилях. В статье подчеркивается, что глава государства полностью поддержал эту инициативу, отметив, что не представляет автомобиль без радио, и заявил о готовности Азербайджана оказать поддержку в случае наличия подобной инициативы.

Испаноязычная пресса также держала в центре внимания IV Глобальный Шушинский форум. Так, чилийский электронный новостной портал El Periodista написал, что среди участников было семь представителей из Латинской Америки. Портал со ссылкой на помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева сообщил, что Шуша является особенно значимым местом для обсуждения будущего медиа. Шуша - это не просто город, но и исторический и культурный символ. Город был возвращен шесть лет назад, в 2020 году, после того как около тридцати лет оставался под контролем Армении.

Уругвайский электронный новостной портал Diario La R также написал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Форуме призвал к восстановлению глобального доверия посредством правды. Отмечается, что Президент Ильхам Алиев, выступая из города Шуша, символизирующего восстановление Азербайджана, заявил, что борьба за правду станет одним из главных вызовов XXI века, и призвал медиа играть центральную роль в построении мира. Подчеркивалось, что выбор города Шуша в качестве места проведения не случаен. Было доведено до внимания, что для Азербайджана этот город означает гораздо больше, чем просто восстановленный городской центр. Это символ национального проекта реконструкции и культурной идентичности, который правительство стремится представить как постоянную платформу для международного диалога.

В статье под названием «Баку - ворота на Кавказ, где встречаются история и будущее» отмечалось, что столица Азербайджана встречает одних своих посетителей памятниками, а других - пейзажами.

Было заявлено, что для Diario La R участие в IV Шушинском глобальном медиафоруме означает гораздо больше, чем просто участие в международной конференции. Это - возможность представить уругвайским читателям прямой взгляд на стратегический регион, понять политические, экономические и культурные процессы, происходящие на Кавказе, и укрепить связи между Латинской Америкой и Азербайджаном посредством журналистики.

А на аргентинской Instagram-странице Latinamerica.newsagency было сообщено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев после вопроса журналистки Сесилии Дегель Инноченти на Шушинском глобальном медиафоруме затронул спор между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских островов. Президент подчеркнул, что конфликт должен быть решен путем переговоров, доброй воли и в соответствии с международным правом. Президент Ильхам Алиев заявил, что территориальная целостность государств должна быть сохранена и отметил, что Азербайджан придерживается этой позиции, основываясь на собственном опыте.