Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО

14 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Самир Рзаев в Физулинском международном аэропорту проинформировал Президента Словакии о Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.

Президента Петера Пеллегрини провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.