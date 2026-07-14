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Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО

First News Media22:07 - 14 / 07 / 2026
Президент Словакии самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку - ФОТО

14 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини самолетом отбыл из Физулинского аэропорта в город Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель правления ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Самир Рзаев в Физулинском международном аэропорту проинформировал Президента Словакии о Физулинском, Зангиланском и Лачинском международных аэропортах.

Президента Петера Пеллегрини провожали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

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