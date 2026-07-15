Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова совершила визит в Катар

14 июля азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в Государство Катар с целью выражения соболезнования Эмиру Государства Катар, Его Величеству Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани от имени правительства Азербайджана в связи с кончиной бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца, Его Величества Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита Сахиба Гафарова приняла участие в приеме соболезнований, проведенном Его Величеством Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани во дворце «Лусаил».

Председатель Милли Меджлиса встретилась с Эмиром Государства Катар, Его Величеством Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и другими официальными лицами, выразила соболезнования от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, и глубокую скорбь и уважение азербайджанского народа.