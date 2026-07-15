Дениса Сакова: Словакия ценит вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

Словакия высоко ценит вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности Европы.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова на Азербайджано-словацком бизнес форуме в Баку.

По ее словам, Азербайджан играет все более важную роль не только как надежный энергетический партнер, но и как крупный логистический узел, связывающий регионы и рынки.

"Энергетика остается одним из столпов нашего экономического сотрудничества. Диверсификация источников природного газа и маршрутов его транспортировки имеет ключевое значение как для Словакии, так и для Европы, и мы высоко ценим вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности нашего региона", - подчеркнула Сакова.

Она отметила, что сотрудничество между двумя странами выходит далеко за рамки энергетической сферы.

"Словацкие компании уже вносят вклад в развитие Азербайджана, и мы высоко ценим возможность участвовать в восстановлении Карабаха. Проект "Умная деревня" в Агдаме является прекрасным примером того, как словацкие технологии и опыт могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей", - сказала вице-премьер.

По ее словам, Словакия также видит значительный потенциал для взаимодействия в сферах инфраструктуры, цифровизации, промышленного производства, управления водными ресурсами и передовых технологий.

Сакова подчеркнула, что Словакия является современной индустриальной экономикой с сильной инженерной школой, высококвалифицированными кадрами и растущим инновационным потенциалом, а словацкие компании готовы стать надежными партнерами в дальнейшем развитии Азербайджана.

Она также напомнила, что подписанная в 2024 году Совместная декларация о стратегическом партнерстве открыла новую главу в отношениях двух стран, а сотрудничество уже приносит конкретные результаты в энергетике, оборонной промышленности, производстве, инвестиционных проектах и восстановлении освобожденных территорий.