Тюркский мост: от стратегического союза Баку и Анкары к интеграции с Центральной Азией

Если бы геополитическое доверие можно было продавать на бирже, сегодня оно бы находилось на историческом минимуме, граничащем с дефолтом.

Международные институты, десятилетиями претендовавшие на роль мировых арбитров, стремительно теряют свою ликвидность. Паралич ООН вместе с его Совбезом стал хроническим, ОБСЕ и Совет Европы превратились в архив упущенных возможностей, а многосторонние договоры расторгаются в одностороннем порядке, буквально убивая их значимость для остальных сторон. В этой реальности вчерашние союзники легко оказываются по разные стороны баррикад, поскольку прагматичный национальный интерес окончательно победил декларируемое единство. Договоры больше не защищают, а альянсы лихорадит при первом же серьезном испытании на прочность.

В этой системе координат, где каждый играет сам за себя, союз Баку и Анкары выглядит как монолитная скала посреди штормящего океана. Дружба, братство, стратегическое партнерство и союзничество между Азербайджаном и Турцией на протяжении десятилетий развивались по восходящей траектории и к сегодняшнему дню полностью переросли рамки стандартной дипломатии, отражая само понятие братских народов. На современной политической карте мира существует немало этнически и культурно близких наций, между которыми, тем не менее, наблюдается острая напряженность, перерастающая в затяжные конфликты и даже полномасштабные войны. Азербайджан и Турция демонстрируют принципиально иную модель сосуществования.

Выступая на Глобальном медиафоруме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркнул эту уникальную близость: «Я считаю и уверен, что жители Турции и Азербайджана разделяют эту точку зрения - что эти две страны являются самыми близкими друг другу из всех стран мира. Если посмотреть на уровень сотрудничества - политического, экономического, энергетического, в сфере транспортной связности, а также на связи между людьми, - то можно увидеть, что, вероятно, нет двух других стран в мире, которые были бы настолько близки друг к другу, настолько поддерживали бы друг друга и были бы столь дружественными друг к другу, как Турция и Азербайджан. И это является большой ценностью для наших народов и наших стран. Вместе мы гораздо сильнее».

Сегодня этот тандем выступает ключевым стабилизирующим якорем для всего региона. Подписание Шушинской декларации ровно пять лет назад не просто зафиксировало этот статус-кво, но юридически закрепило обязательства стран выступать единым фронтом перед лицом любых внешних вызовов. «Это также важный фактор региональной стабильности и сотрудничества, включая (…) транспортную связность. Кроме того, это важный фактор безопасности, поскольку именно здесь, в Шуше, пять лет назад президент Турции и я подписали Шушинскую декларацию, которая фактически вывела наши отношения на уровень союзнических. Таким образом, мы не просто братья и друзья - мы союзники. И если с одной из наших стран произойдет что-то неблагоприятное или плохое, другая страна задействует весь свой потенциал, включая военный, чтобы защитить своих братьев», - подчеркнул азербайджанский руководитель.

Действительно, это весьма редкий случай, когда этнические корни, общая культура и общая история создают основу для столь тесного политического сближения стран: «Я уверен, что вы знаете множество примеров, когда одинаковые или относительно одинаковые корни и одинаковый язык не создают такой платформы. Напротив, порой люди, говорящие практически на одном языке, воюют друг с другом. Люди, исповедующие одну и ту же религию, убивают друг друга». «Поэтому пример Турции и Азербайджана является примером, который следует изучать и которому должны следовать соседние страны. Соседи должны вести себя именно так, как Турция и Азербайджан», - заявил Ильхам Алиев.

Логическим развитием этой философии тюркского единства и вторым стратегическим крылом внешней политики Баку стал выход на качественно новый уровень взаимодействия со странами Центральной Азии. В основе формата Азербайджан - Центральная Азия лежат глубокие исторические корни, общее культурно-языковое наследие и прочные узы искренней дружбы. В то время как макрорегионы ищут новые точки опоры, этот формат призван оказать мощное позитивное влияние на геополитические и геоэкономические связи, фактически объединяя Центральную Азию и Азербайджан в единое экономическое и политическое пространство. Данная интеграция имеет огромное прикладное значение, выступая катализатором для реализации масштабных трансконтинентальных проектов в сфере транспортной связности, глобальной логистики и инфраструктуры.

Сегодня усилиями Азербайджана и Турции активно продвигается и материализуется идея непрерывного тюркского пояса. Важнейшим и переломным этапом на этом пути призвана стать практическая реализация Зангезурского коридора. Его открытие обеспечит бесперебойную сухопутную связь между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахчываном, которая на протяжении десятилетий была заблокирована. Ликвидация этого территориального разрыва не просто восстановит историческую справедливость, но и создаст сквозной транспортный маршрут, напрямую связывающий Турцию с Азербайджаном, а через Каспийское море - со всем регионом Центральной Азии. В этой геополитической конфигурации Азербайджан окончательно утверждается в роли незаменимого связующего центра и главного моста, соединяющего Анатолию с обширным тюркским миром Востока.

Ядром этого интеграционного процесса выступают узбекско-азербайджанские отношения, демонстрирующие пример глубокого доверия. Характеризуя динамику этого партнерства, президент Ильхам Алиев заявил: «В основе узбекско-азербайджанских отношений лежат наши дружественные, братские связи. Наша личная дружба с уважаемым Президентом Шавкатом Миромоновичем подняла эти отношения на более высокий уровень. Должен отметить, что первым, кто помог нам в восстановлении Карабаха, был именно Президент Узбекистана. В городе Физули была построена красивая, большая школа имени Мирзы Улугбека, и мы вместе с Шавкатом Миромоновичем открыли эту школу. После этого нам преподнесли подарки и другие братские государства - Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. Но первая помощь пришла именно из Узбекистана».

Очевидно, что эти политические шаги опираются на искреннее взаимное притяжение двух народов, которое не требует искусственных барьеров или переводчиков. «Каждый раз, бывая в Узбекистане, я вновь убеждаюсь в том, насколько близки и сплочены наши народы. Когда видишь надписи, никакого перевода не требуется. Наши языки тоже очень похожи. Конечно, есть некоторые различия в произношении, но в принципе все понятно. Нас связывают очень тесные исторические узы, и развитие отношений с Узбекистаном является для нас одним из приоритетов. Должен также сказать, что братская миссия Узбекистана не ограничилась лишь школой. Первое крупное промышленное предприятие в городе Ханкенди - швейная фабрика - опять-таки открылась за счет узбекских инвестиций», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Сегодня это взаимодействие подкреплено мощным экономическим фундаментом - созданием совместного инвестиционного фонда с капиталом в 500 миллионов долларов и взаимными инвестициями в реальный сектор. Знаковым примером промышленной кооперации служит деятельность азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR, которая инвестирует в разведку перспективного углеводородного месторождения «Устюрт» в Узбекистане. В условиях международной нестабильности вопросы энергетической безопасности и гарантированных поставок сырья приобретают первостепенное значение, и совместные усилия двух стран нацелены на достижение весомых практических результатов.

Важнейшим этапом на этом пути стало институциональное оформление многостороннего диалога. Тот факт, что Азербайджан, будучи географически государством Южного Кавказа, присоединился к Консультативному совету глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена, демонстрирует высочайшую степень взаимного доверия. Президент Ильхам Алиев так охарактеризовал это историческое решение: «Что касается формата Азербайджан - Центральная Азия, то здесь Президенту Мирзиёеву также принадлежат исключительные заслуги, особая роль. Азербайджан уже присоединился к этому Консультативному совету в качестве полноправного члена. Меня дважды приглашали на саммиты как почетного гостя, а в последний раз уже был создан единый Консультативный совет Азербайджан - Центральная Азия.

Это вызывает у нас большую гордость, радость. Могу сказать, что это редкое событие, потому что географически мы, конечно, расположены на Южном Кавказе. Но культурные, исторические и этнические связи настолько прочны, а политические отношения настолько многогранны, что дружественные страны Центральной Азии решили нас принять. Сегодня это позитивно повлияет и на геополитические и геоэкономические отношения. Потому что таким образом Центральная Азия соединяется с Азербайджаном в едином экономическом и политическом пространстве. В то же время это имеет большое значение с точки зрения реализации проектов в области связности, транспорта, логистики. Конечно, могу сказать, что дальновидность и стратегическое видение президента Шавката Мирзиёева сыграли здесь очень важную роль». Этот единый контур позволяет перенаправлять глобальные товарные и энергетические потоки, связывая восток и запад Евразии через стабильный и предсказуемый тюркский мост.

Не менее важной опорой транскаспийской интеграции выступает стратегическое партнерство Баку и Астаны. Две ключевые республики, расположенные на противоположных берегах Каспийского моря, фактически держат в своих руках ключи от всей евразийской транспортной связности в рамках Среднего коридора, значение которого, с учетом вооруженных конфликтов на севере и на юге, с каждым днем все больше возрастает. Давая оценку этому вектору сотрудничества, президент Азербайджана отметил: «Наши личные отношения с Президентом Токаевым являются важным фактором двустороннего формата и регионального сотрудничества. У нас очень обширная повестка дня. Мы очень взаимодействуем как две страны, расположенные на двух берегах Каспия. И, по существу, без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном никакой транспортный проект в нашем регионе, в регионе Каспия, просто невозможен».

Осознавая эту незаменимую географическую роль, обе страны ведут скоординированную работу по модернизации и расширению портовой инфраструктуры на Каспии. В рамках взаимодействия решаются сложнейшие практические вопросы сквозной тарифной политики, цифровизации транспортных коридоров и упрощения таможенного администрирования, что сильно повышает конкурентоспособность маршрутов через Каспий.

Внутритюркская интеграция выходит далеко за рамки классической логистики, охватывая сферы высоких технологий и энергетики будущего. Историческим шагом стало подписание соглашения между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о прокладке глубоководного энергетического кабеля по дну Каспийского моря, технико-экономическое обоснование которого находится в активной стадии разработки. Параллельно Баку и Астана реализуют проект по строительству транскаспийского оптико-волоконного кабеля, призванного заложить основу для совместного развития цифровых платформ, обработки баз данных и искусственного интеллекта на пространстве всей Евразии. Одновременно с этим начался физический транзит казахстанской нефти через территорию Азербайджана, что еще сильнее укрепило статус Баку как ключевого энергетического хаба.

Все эти инициативы, подкрепленные бурным экономическим развитием Казахстана, доказывают, что тюркский мир сегодня формирует самостоятельный, самодостаточный и стабильный центр силы. В эпоху глобального обособления и нарастающего разобщения Азербайджан, Турция и государства Центральной Азии показывают всему международному сообществу жизнеспособную альтернативу - союз, основанный не на временной конъюнктуре, а на нерушимом фундаменте общих корней, стратегического видения и взаимного уважения.