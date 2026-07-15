Баку и Братислава: энергия доверия и новая архитектура Европы

Европа постепенно переходит от политики «поиска альтернатив российскому газу» к политике формирования долгосрочной архитектуры энергетической безопасности. И в этой архитектуре Азербайджан становится одним из ее системообразующих партнеров.

То есть, Азербайджан уже перестает восприниматься исключительно как альтернативный поставщик энергоресурсов - он становится одним из государств, без которых европейская стратегия диверсификации выглядит все менее полной. И когда европейские лидеры приезжают в Азербайджан, речь уже идет не только о двусторонней дипломатии. Здесь все отчетливее просматривается более масштабная повестка.

Именно в этом контексте следует рассматривать официальный визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан. Символично, что переговоры начались в Шуше - городе, который за последние годы превратился из символа многолетнего конфликта в площадку международной дипломатии, восстановления и экономического сотрудничества.

Выбор места оказался не менее красноречивым, чем содержание самих переговоров, более того - это можно рассматривать как отдельный политический сигнал. Если еще несколько лет назад Карабах воспринимался в европейском сообществе прежде всего как территория затяжного конфликта, то сегодня этот азербайджанский регион все чаще становится площадкой, где обсуждаются не вопросы войны, а перспективы восстановления, инвестиций и долгосрочного развития. Уже сам факт проведения здесь переговоров на высшем уровне отражает изменения, происходящие на Южном Кавказе.

Примечательно, что Словакия оказалась в числе европейских государств, которые участвуют в восстановлении освобожденных территорий. Одним из наиболее заметных проектов стало строительство «умного села» в Агдамском районе, которое реализует словацкая компания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо подчеркивает значение такого сотрудничества: «Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гарвенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить Вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха».

В свою очередь, президент Словакии Петер Пеллегрини отметил, что участие словацких компаний не ограничится одним проектом: «Хотел бы с уважением и гордостью отметить результаты, достигнутые здесь за короткий период времени после освобождения этой территории. В то же время я очень рад и горд тем, что словацкие компании участвуют в восстановлении Карабаха. Твердо верю, что они будут вносить постоянный вклад во многие другие важные проекты, которые будут реализованы здесь в будущем».

Эти заявления лидеров позволяют увидеть еще одну важную особенность нынешнего этапа азербайджано-словацких отношений. В центре внимания находится уже не только дипломатические контакты или торговля. Партнерство постепенно приобретает практическое измерение, где политический диалог подкрепляется участием бизнеса, инвестициями и совместными инфраструктурными инициативами.

Вместе с тем, традиционность двусторонней повестки -экономика, инвестиции, транспорт, оборонное сотрудничество - скрывает вопрос, который сегодня волнует практически всю Европу - как обеспечить стабильные поставки энергоресурсов в условиях кардинального изменения энергетической карты континента.

Еще несколько лет назад большинство европейских государств обсуждали диверсификацию преимущественно как возможность снизить зависимость от одного поставщика. Сегодня ситуация изменилась качественно. После разрыва прежних логистических цепочек Европа уже не ищет временные решения. На первый план выходит задача создания устойчивой системы, способной гарантировать поставки на годы вперед независимо от политической конъюнктуры.

Именно поэтому контакты Баку и Братиславы выходят далеко за рамки двустороннего сотрудничества. Как сообщило словацкое информационное агентство TASR, в ходе визита обсуждаются долговременные контракты на поставку азербайджанского газа. Причина предельно конкретна - Словакия уже готовится к периоду после 2027 года, когда ей предстоит окончательно отказаться от импорта российского газа.

Фактически речь идет о поиске надежного стратегического партнера, способного обеспечить предсказуемость на годы вперед. Характерно, что сам Петер Пеллегрини связывает энергетическое сотрудничество не с будущими ожиданиями, а с уже полученным опытом взаимодействия: «Господин Президент, также хотел бы выразить Вам и Азербайджану свою благодарность за оперативную реакцию Вашей страны во время энергетического кризиса. В то время Вы выразили готовность и желание поставлять в нашу страну природный газ. Все это стало большим вкладом в восполнение дефицита после прекращения транзита газа через Украину. Рад, что наши министры продолжат обсуждение поиска стабильных долгосрочных решений по энергоснабжению после 2027 года».

Эта оценка заслуживает особого внимания. Еще недавно Азербайджан воспринимался в европейской энергетической политике прежде всего как один из элементов диверсификации. Сегодня же представители государств Евросоюза говорят уже о долгосрочных контрактах, устойчивости поставок и стратегическом партнерстве. Разница между этими подходами принципиальна. Диверсификация позволяет снизить риски. Стратегическое партнерство формирует новую архитектуру безопасности.

Именно поэтому визит и словацкого президента тоже отражает более широкую тенденцию, которая постепенно становится определяющей для всей Европы.

За последние несколько лет Азербайджан сумел превратить собственные энергетические проекты в один из ключевых факторов европейской энергоустойчивости. Южный газовый коридор, который первоначально рассматривался как масштабный инфраструктурный проект, сегодня стал ключевым звеном общеевропейской системы безопасности.

Эту трансформацию наглядно демонстрируют цифры. Азербайджан стал мировым лидером по географии трубопроводных поставок газа, поставляя этот важнейший природный ресурс в 16 стран. Сегодня половина газового экспорта Азербайджана направляется в государства-члены Европейского Союза, и в общей сложности 10 государств-членов ЕС получают азербайджанский газ, причем, как отмечал глава государства, существует потенциал для расширения этой географии. После подписания в июле 2022 года Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере экспорт азербайджанского газа в государства Европейского союза увеличился на 65 процентов, и по словам азербайджанского лидера, этот показатель будет расти.

Для европейского рынка это означает не просто рост объемов - это свидетельство того, что созданная инфраструктура доказала свою способность обеспечивать стабильные поставки даже в условиях серьезных геополитических потрясений. Именно поэтому Южный газовый коридор сегодня уже воспринимается не просто как один из маршрутов транспортировки газа, а как фундаментальный элемент новой энергетической географии Европы.

Современная энергетика – сегодня это не только вопрос добычи углеводородов. Сегодня она напрямую связана с дипломатией, инвестициями, международной логистикой и политической устойчивостью. Газопровод сам по себе не создает энергетическую безопасность - ее создают государства, которые способны десятилетиями выполнять взятые на себя обязательства независимо от изменений международной обстановки. Именно эта репутация становится одним из главных конкурентных преимуществ Азербайджана.

В этом контексте показательно заявление президента Словакии о месте Азербайджана в системе европейской безопасности: «Азербайджан - важный региональный актор. Он – гарант стабильности и развития, играет роль ключевого узла логистических и транспортных маршрутов, соединяющих Восток и Запад. С этой точки зрения Азербайджан имеет огромное значение».

Подобные оценки не появляются случайно. Для Европы вопрос энергоснабжения давно перестал существовать отдельно от вопросов логистики, безопасности транспортных коридоров и общей устойчивости региона. И поэтому растущее значение Азербайджана определяется не только объемами добываемого газа. Оно связано с его способностью обеспечивать надежность маршрутов, соединяющих Каспийский регион с европейским рынком.

На этом фоне энергетическое сотрудничество постепенно становится частью более широкого стратегического партнерства, включающего транспорт, промышленную кооперацию, инвестиции и совместные инфраструктурные проекты. Если энергетика стала фундаментом азербайджано-европейского партнерства, то сегодня вокруг нее постепенно формируется целая система экономических, инфраструктурных и технологических связей. Именно такая логика сегодня все отчетливее просматривается в отношениях Баку со многими европейскими государствами, и высказывания словацкого лидера лишь подтверждают эту тенденцию.

Показательно, что делегация Словакии прибыла в Азербайджан не только с политическим руководством страны. Вместе с президентом Пеллегрини приехали руководители центральных банков и крупная бизнес-делегация. Это само по себе отражает изменение характера отношений. В центре внимания находится поиск долгосрочных направлений взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Действительно, такое динамичное развитие отношений демонстрирует намерения обеих сторон. Сегодня мы обсудили многие вопросы и еще раз убедились, что наша повестка довольно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегаций, чтобы увидеть, по каким направлениям ведется активная работа, идет диалог, причем не только диалог, но и практическое взаимодействие». «Потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Со своей стороны, президент Словакии отмечает: «Мы действительно дружественные страны. Мы друзья, которые очень помогают друг другу и превращают свои превосходные отношения в конкретные проекты, ощутимое сотрудничество».

Эти заявления наглядно отражают логику нынешнего этапа отношений между Баку и Братиславой. Современная архитектура безопасности, которая прежде строилась вокруг поставок энергоресурсов, сегодня включает взаимные инвестиции, промышленную кооперацию, развитие транспортных маршрутов, обмен технологиями и устойчивые экономические связи, позволяющие государствам рассчитывать друг на друга в долгосрочной перспективе. Поэтому неудивительно, что особое внимание во время визита было уделено будущим совместным проектам.

«То есть, наши отношения не должны основываться только на односторонней торговле - одна сторона продает, другая - покупает. Напротив, мы хотим как можно больше совместных проектов. Мы хотим сотрудничать в тех областях, где это будет взаимовыгодно. Мы хотим производить вместе, где это возможно, содействовать передаче технологий и реализовывать совместные проекты, которые принесут пользу двум странам, а не в одностороннем порядке», - такая позиция Петера Пеллегрини отражает широкую тенденцию сегодняшних двусторонних отношений.

Не менее показательна и его оценка роли Азербайджана в обеспечении региональной стабильности: «Безопасность и мир имеют основополагающее значение для Словацкой Республики. Поэтому я хотел бы приветствовать все усилия Президента Алиева и Азербайджана по снижению напряженности, затрагивающей наш регион, будь то российско-украинская война или дипломатическое решение сложной ситуации на Ближнем Востоке».

Вместе с тем, Словакия рассматривает сотрудничество с Азербайджаном через призму практического взаимодействия в сфере безопасности. Об этом свидетельствует заявление Петера Пеллегрини: «Я также хотел бы подтвердить, что в 2027 и 2028 годах Словакия через свое посольство в Баку продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане. Я очень рад, что наши министры обороны отлично сотрудничают в области безопасности и обороноспособности. Я также рад, что Словакия сможет продемонстрировать первые результаты нашего взаимодействия и соглашений на крупной оборонной выставке, которая пройдет в сентябре этого года в Баку».

В этом смысле двустороннее партнерство уже невозможно рассматривать в отрыве от более широкого диалога по вопросам безопасности. В политико-экономической карте Европы Азербайджан постепенно занимает все более важное место. Страна сегодня становится одним из государств, формирующих новую архитектуру безопасности континента.

В конечном счете Европа постепенно начинает воспринимать Азербайджан не как внешнего поставщика ресурсов, а как одного из участников собственной системы устойчивости. А это уже качественно иной уровень отношений, где цена партнерства измеряется не только объемами энергоресурсов, но и степенью доверия, на котором строится новая энергетическая архитектура континента.