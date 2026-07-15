Фильм «Тагиев: Нефть» вошел в число финалистов международного кинофестиваля - ФОТО

Азербайджанский художественный фильм «Тагиев: Нефть», посвященный жизни и наследию выдающегося мецената, просветителя и промышленника Гаджи Зейналабдина Тагиева, вошел в число финалистов 14-го Международного кинофестиваля Ariano International Film Festival, который пройдет в Италии с 27 июля по 2 августа 2026 года.

Выход картины в финал престижного международного смотра стал очередным успехом азербайджанского кино на мировой арене и свидетельствует о растущем интересе к национальной культуре, истории и кинематографу.

Ariano International Film Festival (AIFF) - независимый международный кинофестиваль, ежегодно проходящий в городе Ариано-Ирпино (регион Кампания, Италия). Основанный в 2013 году, фестиваль объединяет полнометражные и короткометражные фильмы, документальное и анимационное кино, а также работы молодых режиссеров из разных стран. За годы существования AIFF стал одной из заметных площадок для продвижения авторского и независимого кинематографа, ежегодно принимая сотни заявок со всего мира.