Президент Словакии почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Президенту Словакии, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны, особом месте этого священного пространства в памяти нашего народа, а также о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в нашем городе.