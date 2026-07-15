Микаил Джаббаров: Потенциал сотрудничества со Словакией очень высок

Потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Словакией очень высок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Министр рассчитывает, что словацкие архитекторы и строительные компании продолжат участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

"Я уверен, что потенциал горазда шире, и именно поэтому приглашаю вас смотреть на Азербайджан не только как на самостоятельную юрисдикцию, но и как на ворота в более широкий регион", - сказал Джаббаров.

Глава Минэкономики подчеркнул, что географическое положение Азербайджана делает его уникальным узлом, соединяющим Центральную Азию и Южный Кавказ.

"Баку - не только крупнейшая столица региона, но и его главный центр, представляющий единственный крупный порт на западном побережье Каспия. Он является самым коротким и надежным связующим звеном для Центральной Азии", - добавил он.