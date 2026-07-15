При атаке беспилотника на судно «Atlas Bey» погиб азербайджанский капитан

Как сообщалось ранее, у побережья Одессы (Украина) атаке беспилотника подверглось гражданское торговое судно «Atlas Bey», принадлежащее турецкой компании Okean Maritime.

На борту сухогруза находились 11 граждан Азербайджана. После удара члены экипажа, за исключением капитана, были эвакуированы на берег.

Как передает “Qafqazinfo”, капитан судна Самед Насруллаев погиб. Об этом сообщил председатель Общественного объединения моряков Ильхам Насиров.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана также прокомментировало инцидент. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что состояние спасенных членов экипажа оценивается как удовлетворительное, а для поиска капитана принимаются все необходимые меры.