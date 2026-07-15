Петиция о недопуске Аргентины на ЧМ-2026 получила свыше 10 миллионов подписей

Петиция с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира‑2026 стремительно набирает подписи.

Сайт argentinaout.com к 15 июля собрал более 10 млн голосов.

Авторы кампании обвиняют судей в предвзятости и «протаскивании» команды Лионеля Месси ко второму титулу подряд, требуя её отстранения от турнира. Для голосования не требуется регистрация — достаточно нажать кнопку Sign.

Параллельно появилась контрпетиция argentinastay, призывающая оставить Аргентину на турнире, но её поддержали лишь около 100 тыс. человек.