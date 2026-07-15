 Азербайджанцы, спасенные с корабля после удара дрона у берегов Одессы, выехали на родину | 1news.az | Новости
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Общество

Азербайджанцы, спасенные с корабля после удара дрона у берегов Одессы, выехали на родину

First News Media23:32 - 15 / 07 / 2026
Азербайджанцы, спасенные с корабля после удара дрона у берегов Одессы, выехали на родину

Спасенные с судна, подвергшегося атаке дрона у побережья Одессы в Черном море, 10 граждан Азербайджана сегодня выехали из Украины на родину.

Как сообщает Report, в сопровождении советника азербайджанского посольства в Киеве Фарида Бабаева и сотрудника посольства Парвиза Асадова граждане Азербайджана Латифова Гюлана, Насруллаев Тофиг, Самедов Сабухи, Исмаилов Исмаил, Алиев Айон, Рагимов Джавид, Рагимов Мехман, Ахундов Исмаил, Алиев Гурбан и Абасов Валех 15 июля были отправлены в Азербайджан через Молдову.

Накануне в МИД Азербайджана сообщили, что 14 июля около 15:15 по местному времени у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime.

На борту судна находились 11 граждан Азербайджана. За исключением капитана судна, гражданина Азербайджана, остальные члены экипажа были доставлены на берег в Одессе.

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