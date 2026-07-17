 Как незаконно выпекаемый в Гяндже лаваш привел к госпитализации 48 человек | 1news.az | Новости
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Как незаконно выпекаемый в Гяндже лаваш привел к госпитализации 48 человек

Фаига Мамедова11:12 - Сегодня
Как незаконно выпекаемый в Гяндже лаваш привел к госпитализации 48 человек

В результате последовательных случаев пищевого отравления, зафиксированных в последние дни на поминках в Гяндже и Самухе, пострадали в общей сложности 48 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия заявила заведующая отделом пищевой безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Валида Садыхова.

Она отметила, что причиной отравлений стал лаваш, который употребляли все пострадавшие: «После получения результатов лабораторных исследований точный диагноз будет доведен до сведения общественности».

По ее словам, в ходе расследования было установлено, что указанный лаваш производился в городе Гянджа незаконно в домашних условиях - без прохождения регистрации пищевой безопасности и вне контроля качества, после чего поставлялся в различные торговые точки: «На данный момент определены места продаж и цепочка сбыта этой продукции, принимаются меры по ее изъятию с рынка. Вопрос расследуется совместно с профильными государственными структурами. До завершения разбирательства жителям Гянджи и близлежащих районов рекомендуется не употреблять лаваш неизвестного происхождения, не прошедший регистрацию пищевой безопасности и не имеющий маркировки.

В то же время торговым объектам и поставщикам продукции еще раз напомнили о требованиях законодательства и поручили не допускать приемку и продажу товаров, не зарегистрированных в сфере пищевой безопасности».

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