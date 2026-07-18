Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным совпадением историю с фотографией, на которой он купает в младенчестве будущую звезду сборной Испании Ламина Ямаля. Аргентинец высказался об этом на пресс-конференции накануне финала чемпионата мира-2026, где его команде предстоит встретиться со сборной Испании.

«Эта фотография — просто безумие. Я сделал этот снимок, когда он был младенцем, а теперь нам предстоит встретиться в борьбе за победу на чемпионате мира. Это действительно невероятно», — цитируют слова Л.Месси спортивные издания.

Аргентинец также высоко оценил игру испанского вингера. «Без сомнения, сейчас он один из лучших игроков мира. Желаю ему больших успехов, потому что если он будет прогрессировать, это пойдет на пользу "Барселоне". Но в нашем матче мы сделаем все, чтобы не дать ему показать свою лучшую игру, хотя это будет очень сложно. При этом нам нужно будет сдерживать не только Ламина, но и всю сборную Испании — у них очень сильная команда», — отметил капитан сборной Аргентины.

Знаменитая фотография была сделана в 2007 году в рамках благотворительной акции, организованной газетой Sport и фондом «Барселоны» совместно с UNICEF. Тогда 20-летний Месси позировал с шестимесячным Ламином Ямалем для календаря. Снимок стал вирусным летом 2024 года, когда Ямаль, которому тогда было 16 лет, начал блистать на Евро.