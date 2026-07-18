 Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

First News Media20:13 - Сегодня
Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным совпадением историю с фотографией, на которой он купает в младенчестве будущую звезду сборной Испании Ламина Ямаля. Аргентинец высказался об этом на пресс-конференции накануне финала чемпионата мира-2026, где его команде предстоит встретиться со сборной Испании.

«Эта фотография — просто безумие. Я сделал этот снимок, когда он был младенцем, а теперь нам предстоит встретиться в борьбе за победу на чемпионате мира. Это действительно невероятно», — цитируют слова Л.Месси спортивные издания.

Аргентинец также высоко оценил игру испанского вингера. «Без сомнения, сейчас он один из лучших игроков мира. Желаю ему больших успехов, потому что если он будет прогрессировать, это пойдет на пользу "Барселоне". Но в нашем матче мы сделаем все, чтобы не дать ему показать свою лучшую игру, хотя это будет очень сложно. При этом нам нужно будет сдерживать не только Ламина, но и всю сборную Испании — у них очень сильная команда», — отметил капитан сборной Аргентины.

Знаменитая фотография была сделана в 2007 году в рамках благотворительной акции, организованной газетой Sport и фондом «Барселоны» совместно с UNICEF. Тогда 20-летний Месси позировал с шестимесячным Ламином Ямалем для календаря. Снимок стал вирусным летом 2024 года, когда Ямаль, которому тогда было 16 лет, начал блистать на Евро.

Поделиться:
787

Актуально

Общество

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 33 градуса тепла

Политика

Алеся Бацман: Украине нужно перенимать опыт Азербайджана по восстановлению ...

Политика

Атака на судно Atlas Bey у Одессы: тело погибшего азербайджанского капитана везут на ...

В мире

Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ

Спорт

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» проиграл пари из-за матча Норвегия – Бразилия и сел за весла - ВИДЕО

28-летний легкоатлет побил 27-летний мировой рекорд в беге на милю

Форвард Махир Эмрели подписал контракт с польским «Ракувом»

Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Аргентина обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира-2026

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал золото на Кубке Европы в Эстонии

ЧМ-2026: Определились полуфинальные пары

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

Последние новости

Алеся Бацман: Украине нужно перенимать опыт Азербайджана по восстановлению территорий

Сегодня, 23:05

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» проиграл пари из-за матча Норвегия – Бразилия и сел за весла - ВИДЕО

Сегодня, 22:56

28-летний легкоатлет побил 27-летний мировой рекорд в беге на милю

Сегодня, 22:29

Ливни повредили мост 1960-х годов, связывающий села Гёйгёля и Геранбоя - ФОТО

Сегодня, 22:09

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к конституции о своем отстранении

Сегодня, 21:40

Форвард Махир Эмрели подписал контракт с польским «Ракувом»

Сегодня, 21:27

Американский делегат: Отношения между США и Азербайджаном никогда не были прочнее

Сегодня, 21:08

Дроны атаковали Wildberries и нефтебазу в Подмосковье: есть погибшие

Сегодня, 20:42

Жители Маштаги пожаловались на стихийную свалку и резкое зловоние

Сегодня, 20:30

Месси прокомментировал вирусный снимок с младенцем Ямалем

Сегодня, 20:13

Эксперт БГУ объяснил причины участившихся утоплений на пляжах Абшерона

Сегодня, 19:47

Атака на судно Atlas Bey у Одессы: тело погибшего азербайджанского капитана везут на родину

Сегодня, 19:27

Не менее 50 человек погибли в Иране после возобновления ударов США

Сегодня, 19:05

В Индии при взрыве на заводе пиротехники погибли восемь человек - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

В Азербайджане за сутки уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

Сегодня, 18:40

Moody's оставил без изменений долгосрочный рейтинг SOCAR

Сегодня, 18:25

Хакеры взломали сайт президента Кении Уильяма Руто и требуют выкуп

Сегодня, 18:10

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 860

Сегодня, 17:53

В Иране казнили участника протестов 2022 года за убийство силовика

Сегодня, 17:35

Иран приостановил выполнение обязательств по меморандуму с США

Сегодня, 17:20
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00