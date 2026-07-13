Петицию за исключение Аргентины с ЧМ-2026 подписали более 3 миллионов человек

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года.

Как утверждают авторы инициативы на сайте argentinaout.com, обращение уже собрало больше 3 миллионов подписей.

Создатели петиции заявляют, что ФИФА и арбитры якобы проявляют предвзятость к действующим чемпионам мира и капитану команды Лионелю Месси. «Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем другим командам участвовать, если победитель уже известен? Исключите Аргентину и предоставьте всем остальным честный шанс», — говорится в обращении.

В четвертьфинале чемпионата мира Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1. В полуфинале команда сыграет с Англией, а в другом матче за выход в финал встретятся Франция и Испания.