Форвард Махир Эмрели подписал контракт с польским «Ракувом»

Нападающий сборной Азербайджана и немецкого «Кайзерслаутерна» Махир Эмрели на правах аренды перешел в польский клуб «Ракув». Выступающая в «Экстракласе» команда взяла 29-летнего форварда в аренду сроком на один год с правом последующего выкупа.

Эмрели уже прошел медицинское обследование и подписал официальный контракт с польской стороной. Напомним, что нападающий перешел в немецкий «Кайзерслаутерн» летом 2025 года, подписав соглашение на три года. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость азербайджанского футболиста на данный момент оценивается в €600 тыс.