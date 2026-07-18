Американский делегат: Отношения между США и Азербайджаном никогда не были прочнее

Будущее отношений между США и Азербайджаном выглядит ярче, чем когда-либо, а двустороннее стратегическое партнерство вышло на пиковый уровень прочности.

Об этом заявил глава американской делегации журналистов Брайан Лейб, прибывший в Баку для участия в 4-м Шушинском глобальном медиафоруме.

В рамках визита представители медиа США провели встречи с лидерами и официальными лицами, а также ознакомились с масштабными инфраструктурными проектами в стране, включая проект Sea Breeze. Особое внимание было уделено недавнему дипломатическому обмену: публикации президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social со статьей о растущем партнерстве двух стран, а также ответному заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назвал американского лидера «человеком мира» за его вклад в укрепление двусторонних связей и региональную стабильность.

Для вывода стратегического партнерства на новые высоты было предложено активизировать практические связи. В частности, заявлено о необходимости восстановления прямых коммерческих авиарейсов между Азербайджаном и крупными американскими хабами, такими как Нью-Йорк, Вашингтон и Майами. По мнению Лейба, возобновление перелетов ускорит развитие торговли, инвестиций, туризма, культурного обмена и межправительственного взаимодействия. Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером и стабилизирующей силой в стратегически важном регионе.