Американский делегат: Отношения между США и Азербайджаном никогда не были прочнее
Будущее отношений между США и Азербайджаном выглядит ярче, чем когда-либо, а двустороннее стратегическое партнерство вышло на пиковый уровень прочности.
Об этом заявил глава американской делегации журналистов Брайан Лейб, прибывший в Баку для участия в 4-м Шушинском глобальном медиафоруме.
В рамках визита представители медиа США провели встречи с лидерами и официальными лицами, а также ознакомились с масштабными инфраструктурными проектами в стране, включая проект Sea Breeze. Особое внимание было уделено недавнему дипломатическому обмену: публикации президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social со статьей о растущем партнерстве двух стран, а также ответному заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который назвал американского лидера «человеком мира» за его вклад в укрепление двусторонних связей и региональную стабильность.
Для вывода стратегического партнерства на новые высоты было предложено активизировать практические связи. В частности, заявлено о необходимости восстановления прямых коммерческих авиарейсов между Азербайджаном и крупными американскими хабами, такими как Нью-Йорк, Вашингтон и Майами. По мнению Лейба, возобновление перелетов ускорит развитие торговли, инвестиций, туризма, культурного обмена и межправительственного взаимодействия. Было подчеркнуто, что Азербайджан является надежным партнером и стабилизирующей силой в стратегически важном регионе.
🇺🇸🤝🇦🇿 I’ve just returned from an extraordinary week in Baku, Azerbaijan, where I had the privilege of leading a delegation of American journalists to the 4th Shusha @GMFShusha2026. It was an honor to engage with media and journalists from around the world, meet with influential… pic.twitter.com/Y598MjIl1e — Bryan E. Leib (@BryanLeibFL) July 18, 2026