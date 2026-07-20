Издание The Times опубликовало статью, в которой пишет о том, как немецкие лоббисты и бывшие политики «помогают России выйти из изоляции».

Автор статьи «Теневые посредники тихо помогают России выйти из международной изоляции» Оливер Муди пишет, что они встречаются с соратниками Путина — и это вызывает беспокойство у европейских союзников.

Предлагаем материал вниманию читателей:

«Немецкие лоббисты и бывшие политики встречаются с людьми из окружения Путина, вызывая обеспокоенность европейских союзников.

Неформальная сеть немецких сторонников сотрудничества с Россией представляет ценность для Москвы, поскольку через неё Кремль может передавать сигналы тем представителям ведущих политических партий Германии, которые более склонны учитывать российские интересы.

Сначала Кремль выдвинул кандидатуру Герхарда Шрёдера — бывшего канцлера Германии, впоследствии ставшего пророссийским лоббистом, — в качестве посредника для возможных переговоров о прекращении огня в Украине.

Затем в брюссельских политических кругах начали обсуждать имя Ангелы Меркель, преемницы Шрёдера, которая после российской аннексии Крыма в 2014 году содействовала заключению Минских соглашений между Киевом и Москвой.

В последнее время внимание переключилось на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в своё время был политическим соратником Шрёдера, а затем занимал пост министра иностранных дел при Меркель. Его также рассматривают как возможного неофициального мирного посредника в отношениях с режимом Владимира Путина.

Однако, пока дипломатические предположения на высшем уровне не приносят результатов, группа немецких лоббистов и бывших политиков незаметно создала устойчивый неофициальный канал связи с российским правительством.

На прошлой неделе небольшая делегация, в которую вошли бывший глава ведомства федерального канцлера при Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела закрытую встречу в Баку с несколькими людьми из окружения Путина.

По данным немецких изданий Die Zeit и ARD, первыми сообщивших о встрече, российскую сторону представляли, в частности, Валерий Фадеев, возглавляющий Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Во встрече также участвовал Виктор Зубков, бывший заместитель председателя правительства России, ныне председатель совета директоров государственного энергетического концерна «Газпром».

Это была очередная встреча неформальной российско-германской сети, считающей себя преемницей «Петербургского диалога» — площадки, которая ранее объединяла представителей элит обеих стран, но прекратила существование в 2021 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году основная группа немецких сторонников диалога с Россией во главе с Пофаллой, последним председателем «Петербургского диалога», сохранила эти контакты. До нынешней встречи уже состоялось как минимум четыре аналогичных мероприятия в роскошных гостиницах Баку и Абу-Даби.

Сообщается, что встречи проходили в отеле Four Seasons в Баку (Азербайджан).

В предыдущих встречах также участвовали Ральф Штегенер, влиятельный депутат левого крыла Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежат Шрёдер и Платцек, а также Штефан Хольтхофф-Пфёртнер, бывший министр правительства одной из федеральных земель от Христианско-демократического союза (ХДС), тесно связанный с высокопоставленным депутатом ХДС Армином Лашетом.

Немецкие участники описывают бакинский формат весьма расплывчато, называя его исключительно частной инициативой.

Правительство Германии также дистанцировалось от этих контактов. Руководитель ведомства канцлера Фридриха Мерца Торстен Фрай заявил, что по-прежнему не видит оснований считать, что Россия готова к содержательным переговорам по войне в Украине.

«Все международные попытки добиться этого потерпели полный провал, и каждый раз ответственность лежала на России», — сказал Фрай газете Die Zeit.

Эксперт по России Джон Лаф из аналитических центров Chatham House и New Eurasian Strategies Centre отметил, что данный формат «явно не является частью официальной политики правительства Германии».

По его словам: «Однако он полезен для России как канал передачи сигналов тем представителям СДПГ и ХДС, которые инстинктивно склонны искать компромисс с Москвой.»

Лаф также подчеркнул: «Германия остаётся одной из главных целей Кремля благодаря своей экономической мощи и потенциальной способности восстановить собственную оборону и стать центром новой европейской системы безопасности, которая постепенно могла бы заменить НАТО.»

Тем не менее дипломаты некоторых европейских союзников Германии опасаются, что за этими встречами может скрываться нечто большее.

В конце прошлого года сообщалось, что Пофалла добился согласия германского МИД на возможный визит Михаила Швыдкого, специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству.

Нет никаких доказательств, что эта поездка действительно состоялась, хотя предполагается, что у Швыдкого сохранилась действующая шенгенская виза после прежнего визита в Австрию.

В Берлине также ходят предположения, что Пофалла, имеющий высокопоставленные связи как в Германии, так и в России, может готовить почву для более серьёзной неофициальной дипломатической миссии, когда для этого наступит подходящий момент.

За комментарием к Пофалле обратились, однако его ответ не приводится.

По словам одного из источников, в Германии произошёл своеобразный «сдвиг настроений» в отношении переговоров с Россией, и сейчас реализуется несколько слабо координируемых инициатив по восстановлению каналов связи.

При этом немецкие чиновники утверждают, что слухи о том, будто Мерц недавно отклонил предложение Штайнмайера стать посредником в контактах с Москвой, не соответствуют действительности.

По мере того как положение России на поле боя в Украине ухудшается, а внутренние проблемы усиливаются, в Европе всё активнее обсуждается возможность более активного участия в организации переговоров о прекращении огня.

В качестве возможных посредников в разное время назывались Ангела Меркель, Герхард Шрёдер, президент Финляндии Александр Стубб, его предшественник Сауле Ниинистё, а также бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В прошлом месяце руководитель аппарата председателя Европейского совета Антониу Кошты дважды связывался по телефону с неназванным высокопоставленным помощником из ближайшего окружения Путина.

Через несколько дней послы Великобритании, Франции и Германии, координирующие свою дипломатию в рамках неформального формата E3, посетили российское Министерство иностранных дел. Однако, по имеющимся данным, эта встреча также не принесла результатов.

Похоже, вся эта дипломатическая активность натолкнулась на отсутствие реальной заинтересованности Кремля.

На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб, ранее выступавший за «начало возможных контактов» с Россией, заявил журналу Maaseudun Tulevaisuus, что изменил своё мнение и теперь считает подобные переговоры бесперспективными без участия Соединённых Штатов.

Неясно, чего Германия могла бы добиться посредством двусторонних переговоров с Россией — даже если они проходят неофициально, — поскольку любые серьёзные инициативы неизбежно потребовали бы согласования как минимум с Украиной, Великобританией, Францией и Европейской комиссией.

Кроме того, трудно назвать немецкого политика, который мог бы заслуженно возглавить подобный процесс.

В Украине и ряде европейских стран до сих пор сохраняется недоверие к Германии из-за её многолетних тесных отношений с Россией.

Шрёдер считается полностью дискредитированным из-за своей дружбы с Путиным и последовательной защиты российских интересов.

К Штайнмайеру также относятся с подозрением из-за его многолетней политики сближения с Москвой до 2022 года.

Меркель заявила, что никто не обращался к ней с предложением занять пост специального представителя Европейского союза. Кроме того, по её мнению, Путин не станет вести переговоры с европейским представителем, который сам не обладает реальной политической властью».