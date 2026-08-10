 Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения на западе Колумбии достигло 55 человек.

По данным местной радиостанции BluRadio, больше всего жертв зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука — там погибли 27 человек, включая четверых детей. Еще один ребенок получил тяжелые травмы.

В Перейре, административном центре департамента Рисаральда, погибли 18 человек. Еще двое стали жертвами стихии в департаменте Кальдас, сообщил мэр Манисалеса.

Кроме того, после землетрясения в Колумбии не менее 100 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы в пострадавших районах.

20:00

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. Погибли десятки человек, есть разрушения

В Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

По данным местных властей и СМИ, в результате стихийного бедствия погибли десятки человек, спасатели продолжают поисковые работы.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Перейре — погибли 18 человек, еще несколько людей могут находиться под завалами. В Манисалесе погибли 12 человек, 10 зданий полностью разрушены, более 20 домов повреждены.

Разрушения также отмечены в Кали, Рольданильо и ряде муниципалитетов департаментов Валье-дель-Каука и Чоко. В Валье-дель-Каука при обрушении стены погибли трое детей. Повреждены две больницы, школы и церкви.

В Кали обрушились как минимум 20 зданий, в некоторых из них могут оставаться заблокированные люди. Экстренные службы и спасатели работают в пострадавших районах.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья созвал чрезвычайный комитет для координации спасательных и восстановительных работ. Также создан объединенный командный пункт. Глава государства намерен посетить Перейру — один из наиболее пострадавших районов.

17:27

Губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури сообщила о пострадавших и серьезных повреждениях зданий в результате землетрясения.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии. Позднее европейские сейсмологи подняли магнитуду землетрясения в Колумбии до 7,4, американские эксперты дают аналогическую оценку.

"В Кибдо есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий", - написала губернатор в соцсети X.

17:20

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 12.34 по времени UTC (15.32 мск) в 36 километрах от Картаго с населением 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
1468

Актуально

Мнение

Турция прокладывает путь к Зангезурскому коридору: проект железной дороги от ...

Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для ...

Общество

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий ...

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

В мире

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Выбор редактора

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Новости для вас

Сыну Кадырова присвоили звание Героя Чечни

Турецкое судно атаковано дроном в Черном море: 4 раненых - ВИДЕО

Самолет Air India попал в сильную турбулентность: пострадали пассажиры и члены экипажа

Из-за жары Дунай обмелел: из воды показались затонувшие немецкие корабли времен Второй мировой - ФОТО

Последние новости

Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

Сегодня, 21:00

Наказаны 29 врачей и 12 медсестер, работавших без лицензии

Сегодня, 20:40

В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Сегодня, 20:20

В Британию прибыла лодка с рекордным количеством мигрантов

Сегодня, 19:45

Госбюджет Азербайджана за 7 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд манатов

Сегодня, 19:30

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

Сегодня, 19:15

Три конфедерации требуют независимого расследования действий ФИФА

Сегодня, 19:00

Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

Сегодня, 18:45

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в Бухаресте

Сегодня, 18:30

Студент UNEC стал чемпионом мира на конкурсе робототехники в Великобритании

Сегодня, 18:15

Пезешкиан: США просчитались в оценке ситуации в Иране из-за ИИ

Сегодня, 18:01

«Поклонники из Азербайджана здесь желанные гости»: что рассказала 1news.az близкий друг Майкла Джексона Карен Фэй

Сегодня, 17:45

В Баку ликвидирована сеть незаконных онлайн-казино с оборотом в 10 миллионов манатов - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Источники «AnewZ»: Трамп поинтересовался мнением Ильхама Алиева относительно Ирана

Сегодня, 17:40

​​​​​​​Meta оштрафовали еще на $567 млн за риски для детей на ее платформах

Сегодня, 17:39

Движение этих девяти автобусных маршрутов организовано по альтернативным улицам – СПИСОК

Сегодня, 17:33

В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана

Сегодня, 17:25

Гази продаёт носки у метро: В Госагентстве сделали заявление – ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Марокко намерено требовать от Испании репатриации несовершеннолетних мигрантов

Сегодня, 17:03
Все новости
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

8 августа 2025 года в Белом доме состоялся исторический трехсторонний саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10