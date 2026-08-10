Число жертв землетрясения в Колумбии превысило 55 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения на западе Колумбии достигло 55 человек.

По данным местной радиостанции BluRadio, больше всего жертв зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука — там погибли 27 человек, включая четверых детей. Еще один ребенок получил тяжелые травмы.

В Перейре, административном центре департамента Рисаральда, погибли 18 человек. Еще двое стали жертвами стихии в департаменте Кальдас, сообщил мэр Манисалеса.

Кроме того, после землетрясения в Колумбии не менее 100 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы в пострадавших районах.

20:00

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. Погибли десятки человек, есть разрушения

В Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

По данным местных властей и СМИ, в результате стихийного бедствия погибли десятки человек, спасатели продолжают поисковые работы.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Перейре — погибли 18 человек, еще несколько людей могут находиться под завалами. В Манисалесе погибли 12 человек, 10 зданий полностью разрушены, более 20 домов повреждены.

Разрушения также отмечены в Кали, Рольданильо и ряде муниципалитетов департаментов Валье-дель-Каука и Чоко. В Валье-дель-Каука при обрушении стены погибли трое детей. Повреждены две больницы, школы и церкви.

В Кали обрушились как минимум 20 зданий, в некоторых из них могут оставаться заблокированные люди. Экстренные службы и спасатели работают в пострадавших районах.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья созвал чрезвычайный комитет для координации спасательных и восстановительных работ. Также создан объединенный командный пункт. Глава государства намерен посетить Перейру — один из наиболее пострадавших районов.

17:27

Губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури сообщила о пострадавших и серьезных повреждениях зданий в результате землетрясения.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии. Позднее европейские сейсмологи подняли магнитуду землетрясения в Колумбии до 7,4, американские эксперты дают аналогическую оценку.

"В Кибдо есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий", - написала губернатор в соцсети X.

17:20

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 12.34 по времени UTC (15.32 мск) в 36 километрах от Картаго с населением 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Источник: РИА Новости