«Никакие оправдания недопустимы»: Госкомитет отреагировал на нападение на женщину в зоомагазине - ВИДЕО

Ранее стало известно о том, что по факту инцидента, произошедшего накануне в одном из зоомагазинов столицы, где мужчина применил насилие в отношении женщины, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса АР.

Напомним, что решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста – в настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Данную ситуацию прокомментировали в Государственном комитете Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, в заявлении которого отмечается следующее:

«Каждый, кто совершает насилие, должен нести максимально строгую ответственность в соответствии с требованиями законодательства. Никакие причины или оправдания не могут служить основанием для оправдания физического или психологического насилия в отношении женщин. Подобные действия являются грубым нарушением прав человека и представляют серьезную угрозу общественной безопасности, социальному благополучию и нравственным ценностям. Для предотвращения насилия в отношении женщин необходимо занимать принципиальную позицию, обеспечивать верховенство закона и привлекать виновных к ответственности».

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