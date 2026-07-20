«Никакие оправдания недопустимы»: Госкомитет отреагировал на нападение на женщину в зоомагазине - ВИДЕО
Ранее стало известно о том, что по факту инцидента, произошедшего накануне в одном из зоомагазинов столицы, где мужчина применил насилие в отношении женщины, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса АР.
Напомним, что решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста – в настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Данную ситуацию прокомментировали в Государственном комитете Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, в заявлении которого отмечается следующее:
«Каждый, кто совершает насилие, должен нести максимально строгую ответственность в соответствии с требованиями законодательства. Никакие причины или оправдания не могут служить основанием для оправдания физического или психологического насилия в отношении женщин. Подобные действия являются грубым нарушением прав человека и представляют серьезную угрозу общественной безопасности, социальному благополучию и нравственным ценностям. Для предотвращения насилия в отношении женщин необходимо занимать принципиальную позицию, обеспечивать верховенство закона и привлекать виновных к ответственности».
Читайте по теме:
Нападение в зоомагазине в Баку: злоумышленник избил женщину, угрожая убийством - ВИДЕО
В отношении напавшего на женщину в зоомагазине мужчины возбуждено уголовное дело - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО