Лига чемпионов: Определились потенциальные соперники «Сабах» в очередном раунде

Состоялась жеребьевка III квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, определились потенциальные соперники клуба «Сабах», представляющего Азербайджан в самом престижном клубном турнире Европы.

Если бакинский клуб сможет пройти финскую команду «КуПС» во II квалификационном раунде, то в следующем раунде встретится с победителем пары «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Свой первый матч «Сабах» проведет в гостях.

Отметим, что первые встречи III квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 4-5 августа, а ответные матчи - 11 августа.