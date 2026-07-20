Стало известно о состоянии госпитализированного Наримана Гасанзаде
Состояние госпитализированного народного поэта Наримана Гасанзаде остается стабильным.
Состояние народного поэта Азербайджана Н.Гасанзаде, ранее госпитализированного в Центральную клинику, остается стабильным.
Как сообщила 1news.az дочь поэта Хатира Гасанзаде, в настоящее время лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении реанимации.
«Его состояние стабильное», - отметила она.
Напомним, что народный поэт был госпитализирован в Центральную клинику с диагнозом хроническая органная недостаточность.
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