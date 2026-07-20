Стало известно о состоянии госпитализированного Наримана Гасанзаде

Состояние госпитализированного народного поэта Наримана Гасанзаде остается стабильным.

Состояние народного поэта Азербайджана Н.Гасанзаде, ранее госпитализированного в Центральную клинику, остается стабильным.

Как сообщила 1news.az дочь поэта Хатира Гасанзаде, в настоящее время лечение Наримана Гасанзаде продолжается в отделении реанимации.

«Его состояние стабильное», - отметила она.

Напомним, что народный поэт был госпитализирован в Центральную клинику с диагнозом хроническая органная недостаточность.