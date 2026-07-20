Глава UFC назвал трансляцию финала ЧМ-2026 худшей за всю историю спорта

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в своих соцсетях назвал худшей в истории спорта продакшн-команду трансляции, которая вела показ финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной.

«Поздравляю продюсеров чемпионата мира. Вы победили. Вы абсолютно отстой. Мы вторые худшие», — сказал Уайт.

Комментаторы перепутали Фаррелла Уильямса с A$AP Rocky, а госсекретаря США Марко Рубио с Криштиану Роналду.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.