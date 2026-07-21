В Баку продолжаются работы по озеленению: Высаживаются новые виды деревьев и растений - ФОТО

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание с участием руководителей коммунальных служб столицы.

В ходе встречи были обсуждены проводимые в городе работы по благоустройству, мероприятия в сфере озеленения, деятельность коммунальных служб, а также задачи, которые предстоит реализовать в ближайшее время, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Было отмечено, что в Баку продолжается реализация программы по озеленению. Хозяйственное объединение по озеленению города Баку ведет посадку новых видов деревьев и кустарников в различных районах столицы.

Участники совещания подчеркнули, что благодаря проводимой в последние годы работе площадь зеленых насаждений и разнообразие городской флоры значительно увеличились. Одновременно в специальных теплицах объединения продолжается выращивание новых видов деревьев, кустарников и цветов, адаптированных к климатическим условиям Баку, после чего они высаживаются в разных частях города.

Отмечается, что эти меры направлены на улучшение экологической ситуации в столице, увеличение биоразнообразия и дальнейшее развитие городского ландшафта.

В условиях глобального изменения климата и необходимости рационального использования водных ресурсов при проведении работ по озеленению приоритет отдается засухоустойчивым видам растений, адаптированным к местным климатическим условиям. Вместе с тем высадка декоративных деревьев и кустарников различных цветов способствует дальнейшему улучшению эстетического облика города.

Среди растений, высаживаемых Хозяйственным объединением по озеленению города Баку, - канны, платикодоны, барвинок (винка) и другие декоративные цветы различных оттенков, а также каталпа, мелия, сапиндус, делоникс и ряд других древесных пород, хорошо приспособленных к климату Баку.

Реализацией проектов по озеленению занимаются опытные ландшафтные дизайнеры и специалисты объединения. Работа по расширению ассортимента зеленых насаждений столицы, высадке новых видов деревьев, кустарников и цветов, а также сохранению и развитию существующих зеленых зон будет продолжена.