Нигяр Арпадараи: Азербайджан меньше говорит и больше действует, продвигая мирный процесс

Спустя год после подписания в Вашингтоне документов, связанных с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, в отношениях двух стран сохраняется позитивная динамика. При этом Баку делает акцент прежде всего на практических шагах, направленных на формирование реальной среды сотрудничества.

Об этом в комментарии 1news.az заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, оценивая итоги прошедшего года и динамику отношений в треугольнике Азербайджан–Армения–США.

По ее словам, при анализе произошедших за этот период изменений важно сопоставлять геополитическую ситуацию год назад и сегодня, отдельно рассматривая три направления: азербайджано-армянские, азербайджано-американские и армяно-американские отношения.

«Если говорить об отношениях Азербайджана и Армении, можно констатировать, что процесс развивается в русле сценария, сформировавшегося год назад. Азербайджан последовательно и продуманно предпринимает шаги, направленные на продвижение мирного процесса», — отметила депутат.

По словам Нигяр Арпадараи, сформировавшаяся позитивная динамика сохраняется, причем действия Азербайджана носят преимущественно практический характер.

В качестве примеров она назвала организацию транзита грузов в направлении Армении через территорию Азербайджана, решение вопросов логистики и торговли, а также визиты армянских спортивных делегаций в Азербайджан.

«Это конкретные шаги, направленные на формирование реальной атмосферы сотрудничества», — подчеркнула парламентарий.

При этом, по ее оценке, действия армянской стороны пока в большей степени имеют символический характер. К ним относятся заявления официальных лиц с призывами к примирению, признание премьер-министром Николом Пашиняном ошибочности прежних подходов к карабахскому вопросу, а также заявления бывшего спикера парламента Алена Симоняна о том, что тема Карабаха является уже закрытой страницей.

«Разница между двумя подходами очевидна: Азербайджан меньше говорит и больше предпринимает практических шагов. Армения больше выступает с заявлениями, однако практические результаты пока остаются ограниченными», — сказала Нигяр Арпадараи.

Вместе с тем депутат считает, что подобная ситуация отчасти объясняется объективными факторами: географические, экономические и демографические возможности Армении и, соответственно, пространство для маневра значительно более ограничены по сравнению с Азербайджаном.

Связь с Нахчываном и вопрос Конституции Армении

Нигяр Арпадараи подчеркнула, что одно из ключевых ожиданий Азербайджана остается неизменным — обеспечение надежного транспортного сообщения между основной территорией страны и Нахчываном.

По ее словам, этот вопрос является одним из важных элементов устойчивого мира. Наряду с ним нерешенным остается вопрос Конституции Армении.

«Армения в принципе не отвергает этот вопрос, однако и не спешит предпринимать необходимые шаги для его решения. Это также приводит к замедлению процесса», — отметила депутат.

Она напомнила, что год назад руководство Армении объясняло осторожность своих действий предстоящими выборами. Сегодня выборы уже позади, а правительство получило новый мандат.

По мнению Нигяр Арпадараи, внутриполитические процессы в Армении показывают, что правительство Пашиняна продвигает мирную повестку во многом в соответствии с запросом общества.

«С большой вероятностью большинство армянского общества уже не хочет новой войны. Однако такой подход характерен не для всей политической элиты. Определенная часть армянской диаспоры и политических кругов по-прежнему использует азербайджано-армянское противостояние для достижения внутриполитических целей», — заявила она.

По словам депутата, если Никол Пашинян действительно является сторонником мира, ему следует ускорить этот процесс и стремиться к скорейшему достижению полноценного мирного соглашения.

Азербайджан–США: позитивная динамика сохраняется

Отдельно Нигяр Арпадараи остановилась на отношениях между Баку и Вашингтоном, отметив устойчивую положительную динамику.

«За последние два года стороны последовательно предпринимали шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений», — сказала она.

При этом депутат обратила внимание на то, что в последние месяцы значительная часть внимания американской администрации была сосредоточена на Ближнем Востоке, в частности на событиях вокруг Ормузского пролива.

На этом фоне, по ее мнению, особое значение приобретает сбалансированная политика Азербайджана.

«Развивая конструктивные отношения с Вашингтоном, Баку при этом ни прямо, ни косвенно не становится частью какого-либо геополитического противостояния США с Ираном. Именно такой подход является показателем независимого внешнеполитического курса Азербайджана», — подчеркнула Нигяр Арпадараи.

По ее словам, расширение сотрудничества с США важно для Азербайджана, однако столь же принципиальное значение имеет недопущение ситуации, при которой страна могла бы стать инструментом в региональном противостоянии других государств.

Депутат считает, что в ближайшей перспективе интерес американской дипломатии к Южному Кавказу вновь будет возрастать.

«Со временем Вашингтон достигнет определенной стабилизации повестки, связанной с Ираном, и сможет вновь уделять больше внимания другим стратегическим направлениям. Южный Кавказ и Центральная Азия сохраняют значение для США по целому ряду причин — как в контексте дипломатических процессов вокруг российско-украинского конфликта, так и с точки зрения региональной безопасности, связанной с Ираном», — отметила она.

Поэтому, считает парламентарий, в ближайший период можно ожидать перехода дипломатической активности США в регионе на новый этап.

Стратегическая хартия уже дает практические результаты

Говоря об азербайджано-американских отношениях, Нигяр Арпадараи особо отметила значение подписанной несколько месяцев назад Стратегической хартии между двумя странами.

По ее словам, документ создает важную институциональную основу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и открывает дополнительные возможности для реализации новых проектов.

«Всего через несколько месяцев после подписания Хартии состоялся визит в Баку высокопоставленной американской правительственной и деловой делегации. В его рамках прошел первый Экономический диалог между Азербайджаном и США и был подписан крупный пакет экономических соглашений», — напомнила депутат.

Она отметила, что договоренности охватывают инвестиционные проекты и направления экономического сотрудничества стоимостью в миллиарды долларов, что свидетельствует о переходе положений Стратегической хартии в практическую плоскость.

При этом значение документа, подчеркнула Нигяр Арпадараи, не ограничивается экономикой.

«Хартия открывает широкие возможности для новых совместных инициатив в сфере энергетической безопасности, транспорта и логистики, цифрового развития, региональной взаимосвязанности, инвестиций и по другим стратегическим направлениям. Поэтому главный результат Хартии — не просто сам подписанный документ, а формирующаяся на его основе долгосрочная платформа сотрудничества между Азербайджаном и США», — заключила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.